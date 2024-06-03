Турция и Эмираты и рядом не стояли: россиян позвали на отдых в новую страну с all inclusive

Совсем скоро туристы, обожающие отели с All Inclusive, смогут отведать что-то качественно новое. Нашлась не просто годная альтернатива надоевшим Турции и Арабским эмиратам, а просто идеальная страна для поистине шикарного отдыха. Она запросто сможет заменить россиянам уже изъезженные вдоль и поперек заграничные курорты. Правда, есть один важный нюанс. Попасть в это государство смогут лишь те, кому позволяют средства. Говорят, цены там будут повыше, чем в том же Дубае.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Речь об арабской стране, граничащем с Саудовской Аравией. Уже догадались? Конечно, это Катар. В эту страну предлагались туры и раньше, но теперь местные власти решили всербез взяться именно за "пакетный" туризм с системой "все включено". Это должно привлечь любителей трапезничать, не выходя с территории отеля, а то и из гостиничного номера. Представители Visit Qatar недавно побывали на большой конференции в Москве и презентовали курорты Катара, которые развивают именно с прицелом на туристов из РФ. Во многие отели специально нанимают русскоязычный персонал.

Интересно, что питание по системе "шведский стол" уже несколько лет предлагается в Катаре, но только в известной турецких гостиничной сети Rixos. Сейчас на нее активно переходят и другие люксовые отели, а также гостиницы рангом пониже. Бронировать туры в Катар можно уже сегодня, пока нет ажиотажного спроса и цены не взлетели до небес.

Перед планированием поездки в Катар россиянкам стоит принять во внимание один факт об этой стране. Некоторых он может отпугнуть и заставить поменять решение. Это мусульманская страна, не первый век живущая по законам шариата. И тут с особым пристрастием осматривают одеяния женщин. Категорически запрещены юбки выше колена, слишком обтягивающие и прозрачные наряды. Даже на пляж нужно одеваться "по-монашески", чтобы не навлечь проблемы с полицией. Купаться в купальниках, даже максимально закрытых, тоже запрещено. Радует одно. Эти законы касаются только общественных мест и пляжей. На территории гостиницы разрешается загорать в мини-бикини, носить легкие сексуальные туники и короткие шорты.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Ранее сообщалось, что бюджетной альтернативой Турции могут стать менее изведанные россиянами страны, такие как Армения, Греция, Черногория и некоторые другие.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com