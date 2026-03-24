Творю из сыра настоящие чудеса: вкусные корзинки без форм и заморочек — под салаты и закуски

Тонкие сырные "блинчики" легко принимают любую форму и превращаются в красивую подачу для закусок. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Гастрономическая шизофрения".
Ингредиенты
сыр (тильзитер, российский, гауда, маасдам или пармезан) — 150-200 г
Приготовление
Сначала я натираю сыр на мелкой тёрке — так он быстрее и равномернее плавится. Разогреваю антипригарную сковороду без масла и распределяю сыр тонким слоем, формируя круг.
Готовлю на самом слабом огне. Сыр начинает плавиться, пузыриться и постепенно превращается в единый слой — это нормально, так испаряется лишняя влага.
Когда края начинают легко отходить от сковороды, аккуратно поддеваю их шпажкой или зубочисткой — это сигнал, что всё готово.
Снимаю сырный "блинчик" и сразу перекладываю его на перевёрнутую миску или небольшую пиалу. Пока сыр горячий, придаю нужную форму — можно сделать глубокую корзинку или более плоскую.
Оставляю на пару минут остыть при комнатной температуре — сыр застывает и держит форму. Теперь остаётся только наполнить корзиночки: салатами, закусками или даже просто сырной нарезкой — смотрится очень красиво и аппетитно.
Примерное время приготовления: 5 минут
