Творю из сыра настоящие чудеса: вкусные корзинки без форм и заморочек — под салаты и закуски
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Творю из сыра настоящие чудеса: вкусные корзинки без форм и заморочек — под салаты и закуски

Опубликовано: 24 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Эти сырные корзиночки получаются хрустящими, ароматными и очень эффектными.

Тонкие сырные "блинчики" легко принимают любую форму и превращаются в красивую подачу для закусок. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Гастрономическая шизофрения".

Ингредиенты

сыр (тильзитер, российский, гауда, маасдам или пармезан) — 150-200 г

Приготовление

Сначала я натираю сыр на мелкой тёрке — так он быстрее и равномернее плавится. Разогреваю антипригарную сковороду без масла и распределяю сыр тонким слоем, формируя круг.

Готовлю на самом слабом огне. Сыр начинает плавиться, пузыриться и постепенно превращается в единый слой — это нормально, так испаряется лишняя влага.

Когда края начинают легко отходить от сковороды, аккуратно поддеваю их шпажкой или зубочисткой — это сигнал, что всё готово.

Снимаю сырный "блинчик" и сразу перекладываю его на перевёрнутую миску или небольшую пиалу. Пока сыр горячий, придаю нужную форму — можно сделать глубокую корзинку или более плоскую.

Оставляю на пару минут остыть при комнатной температуре — сыр застывает и держит форму. Теперь остаётся только наполнить корзиночки: салатами, закусками или даже просто сырной нарезкой — смотрится очень красиво и аппетитно.

Примерное время приготовления: 5 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить салат из свеклы и лука.

Автор:
Александр Асташкин
