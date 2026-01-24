Ты поглянь, духовка сияет: отказался от химии, чищу аптечным средством за 5 минут

Чистка духовки — задача не из приятных, а покупные средства часто едкие и дорогие. Однако есть простое и очень эффективное решение, которое найдётся в любой аптеке, — обычный нашатырный спирт (аммиак). С его помощью можно справиться даже с застарелым жиром и нагаром.
Как это работает
Пары аммиака обладают мощными обезжиривающими свойствами. Они размягчают и буквально «растворяют» даже пригоревшие загрязнения, не требуя от вас усилий и агрессивной химии.
Пошаговая инструкция
1. Достаньте из духовки решётки и противни, их лучше вымыть отдельно.
2. Смочите чистую губку или кусок ткани в нашатырном спирте. Протрите ею все внутренние поверхности духового шкафа — стенки, дверцу, дно.
3. Оставьте ещё немного нашатыря в небольшой ёмкости (например, в керамической пиале) на дне духовки. Плотно закройте дверцу. Важно: обеспечьте проветривание комнаты и по возможности наденьте маску.
4. Оставьте всё на ночь (или минимум на 6-8 часов). За это время пары аммиака сделают всю работу.
5. Утром откройте духовку и дверцу для проветривания. Затем просто протрите все поверхности обычной губкой с мыльным раствором или водой с гелем для посуды — загрязнения отойдут легко. В завершение протрите камеру насухо чистой тканью.