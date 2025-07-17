Дом-кольцо на Фонтанке: уникальная архитектура и жизнь самого «замкнутого» дома Петербурга

На Фонтанке, среди классической застройки, стоит здание, которое невозможно не заметить — это знаменитый Дом-кольцо, с его необычной круглой формой и богатой историей.

Санкт-Петербург славится своей архитектурой, где соседствуют величественные дворцы и изящные особняки.

Среди этого архитектурного многообразия выделяется дом, расположенный на набережной реки Фонтанки, 92Б.

Это здание с уникальной круглой формой — «Дом-кольцо» — привлекает внимание своей необычной архитектурой и богатой, порой загадочной историей.

Его округлость, непрерывный силуэт и отсутствие привычных прямых углов делают его одним из самых узнаваемых и запоминающихся зданий Петербурга.

История создания: от проекта до воплощения

Дом-кольцо был построен в начале XIX века по проекту архитектора И. И. Шарлеманя.

Несмотря на относительно скромные размеры, он сразу же стал своего рода архитектурной сенсацией.

Его необычная круглая форма не была простой прихотью архитектора — это было смелое решение, отражающее современные для того времени инженерные возможности и стремление к новаторству в градостроительстве.

Уникальная конструкция позволяла создать просторные апартаменты с панорамным видом на Фонтанку, каждый из которых имел индивидуальную планировку и планировался для определённого круга лиц.

Внутренняя планировка «Дома-кольца» интересна сама по себе — здесь нет прямых коридоров, а все помещения организованы вокруг центрального круглого холла.

К тому же, такая форма способствовала экономии пространства, что было немаловажно для города с высокой плотностью застройки.

Жизнь внутри: кто жил в «замкнутом» доме?

В «Доме-кольцо» изначально предполагалось размещение роскошных квартир для состоятельных людей.

Его обитатели относились к высшим слоям общества, они ценили комфорт и удобство.

Внутри дома создавалась атмосфера уединения и элитарности, подчеркиваемая его архитектурой и планировкой.

Несмотря на то, что внешне здание выглядит как единое целое, внутри оно было разделено на индивидуальные апартаменты.

Это было место для тех, кто хотел жить в центре событий, но при этом наслаждаться комфортом и уединением, ощущая себя немного обособленно от остального города.

Круговая планировка обеспечивала равномерное освещение помещений и создавала особую, интимную атмосферу.

В разное время здесь жили представители творческой интеллигенции, известные художники, музыканты — «Дом-кольцо» хранит немало историй о жизни своих обитателей — о творческих вечерах, светских приемах, дружеских встречах.

Архитектурные особенности: «круг» как символ

Круглая форма «Дома-кольца» имеет глубокий символический смысл. Круг — это символ единства, бесконечности, цикличности жизни — возможно, именно эти идеи были заложены в основу архитектурного проекта.

Такая форма резко контрастировала с прямолинейностью окружающих домов, подчеркивая уникальность здания и выделяя его среди других сооружений.

Обилие света, обеспечиваемое большими окнами, выходящими на Фонтанку, также способствовало созданию особой атмосферы.

Отсутствие острых углов, плавные линии создают впечатление мягкости и гармоничности, что, возможно, и было замыслом архитектора.

Дом-кольцо сегодня: памятник и жилая история

«Дом-кольцо» пережил революции, войны и сложные перемены ХХ века. Он сохранил свою уникальную форму и продолжает оставаться одним из самых необычных зданий Петербурга.

Сегодня он по-прежнему жилой дом, но его архитектурное значение бесспорно — «Дом-кольцо» — это не только памятник архитектурного новаторства начала ХIХ века, но и живое свидетельство истории, хранящее в своих стенах множество историй о людях, которые здесь жили.

Его округлая форма, обтекаемые линии и панорамные окна продолжают привлекать взгляды, напоминая о необычной судьбе этого уникального здания и о стремлении к комфорту и красоте в самом сердце Петербурга.

Он остается одним из самых узнаваемых и символичных зданий города, сочетая в себе функциональность и оригинальный замысел.