Каменноостровский эксклюзив: откуда в Петербурге взялись фонари-шишки?

Откуда взялся этот уникальный декор на главной магистрали Петроградской стороны, и был ли в нем заложен какой-то особый смысл, или это просто каприз дизайнера начала XX века?

Каменноостровский проспект, сформировавшийся в основном в конце XIX — начале XX века, стал витриной архитектурного стиля модерн.

Его застройка — это парад элегантных доходных домов с их плавными линиями, растительными орнаментами, эркерами и башенками.

Именно в этот период, на заре электрической эры, происходила активная модернизация городского освещения: тусклые газовые рожки уступали место ярким электрическим фонарям.

И оформлению этих новых источников света уделялось огромное внимание — они должны были гармонировать с архитектурным обликом улицы.

Рождение «Шишек»: модерн и природа

Появление фонарей с навершиями в виде сосновых шишек напрямую связано с эстетикой модерна, господствовавшей на Каменноостровском проспекте.

Эстетика Модерна: этот стиль черпал вдохновение в природных формах. Плавные, изогнутые линии, имитирующие стебли растений, цветы, листья, раковины — все это было неотъемлемой частью модерна. Сосновая шишка с ее четкой структурой, ритмичным узором чешуек и органической формой идеально вписывалась в эту концепцию. Фонарный столб переставал быть просто утилитарным объектом, он становился произведением декоративно-прикладного искусства, частью общего ансамбля проспекта. Путь к Островам: каменноостровский проспект исторически был дорогой, ведущей из центра города к островам — Каменному, Елагину, Крестовскому. Эти острова издавна ассоциировались с природой, парками, дачным отдыхом, лесом. Использование мотива сосновой шишки в декоре фонарей могло служить символическим «маркером» этого направления — тонким намеком на близость к природе, к сосновым борам островов, куда устремлялись горожане в поисках отдыха. Фонарь как бы говорил: «Вы на пути к паркам и дачам». Символика Шишки (возможные итерпретации): хотя прямых доказательств глубокой символики нет, можно предположить и дополнительные смыслы. Сосна — вечнозеленое дерево, шишка — символ плодородия, продолжения жизни, а в некоторых культурах даже просветления и духовного роста (ассоциации с шишковидной железой). В контексте бурно развивающегося города начала XX века это могло восприниматься как символ жизненной силы и роста.

Кто и когда?

Точное авторство дизайна именно этих фонарей установить сложно, так как проекты городского освещения часто были комплексными.

Однако их появление относится к периоду активной застройки и благоустройства проспекта в 1900-х — 1910-х годах, когда электрическое освещение стало нормой для главных магистралей.

Фонари устанавливались в рамках общего плана по приданию проспекту современного и респектабельного вида, соответствующего статусу его жителей и архитектуры.

Не просто освещение, а часть ансамбля

Фонари-«шишки» — яркий пример того, как в Петербурге начала XX века подходили к городскому дизайну.

Внимание уделялось не только фасадам зданий, но и «малым архитектурным формам» — оградам, скамейкам, киоскам и, конечно, фонарям.

Они должны были составлять единое целое, поддерживать стиль и атмосферу места. «Шишки» на Каменноостровском — это не случайная деталь, а продуманный элемент, который органично вписался в архитектурный пейзаж модерна и стал неотъемлемой частью идентичности проспекта.

Фонари-«шишки» на Каменноостровском проспекте — это больше, чем просто источник света. Это элегантный штрих эпохи модерна, отражающий ее любовь к природным формам и внимание к деталям.

Они служат напоминанием о пути к зеленым островам и являются уникальной «визитной карточкой» одной из красивейших магистралей Петербурга.

В следующий раз, прогуливаясь здесь, обратите внимание на эти необычные фонари — они молчаливо рассказывают историю стиля, эпохи и самого города, где даже утилитарные объекты стремились превратить в искусство.