Кто и когда построил ограду Летнего сада: Фельтен, Де Ла Мотт и символика ваз

Знаменитая ограда Летнего сада со стороны Невы — не просто граница старейшего парка Петербурга, а один из самых узнаваемых символов города, признанный шедевр русского классицизма.

Летний сад, заложенный еще Петром I, изначально имел более скромные ограждения.

Та величественная ограда, которой мы любуемся сегодня со стороны Дворцовой набережной, появилась значительно позже, в эпоху Екатерины II, став одним из символов расцвета русского искусства и мощи империи.

Рождение шедевра

Создание знаменитой ограды пришлось на 1771–1784 годы. Это был период, когда в русской архитектуре господствовал строгий и гармоничный классицизм, черпавший вдохновение в античных образцах.

Юрий Матвеевич Фельтен: именно ему принадлежит основной проект самой решетки. Талантливый архитектор, много работавший в Петербурге (вспомним Чесменскую церковь или Малый Эрмитаж), Фельтен создал удивительно легкую и прозрачную конструкцию. Высокие гранитные столбы, увенчанные вазами, чередуются с ажурными звеньями металлической решетки.

Жан-Батист Валлен-Деламот: этот французский архитектор, также много сделавший для Петербурга (Гостиный двор, здание Академии художеств), спроектировал монументальные центральные ворота ограды со стороны Невы, которые идеально вписались в общий замысел Фельтена, придав ансамблю парадность и завершенность.

Материалы и Исполнение: ограда выполнена из розового гранита (столбы и цоколь) и кованого железа (звенья решетки). Изначально металлические элементы были окрашены в темный цвет, а некоторые детали — позолочены, что придавало ей еще большее великолепие. Работа по ковке была выполнена тульскими мастерами, славившимися своим искусством.

Декоративные элементы: символы величия и гармонии

Декор ограды не случаен, каждый элемент несет в себе смысловую нагрузку, характерную для классицизма:

Вазы (урны): изящные вазы, венчающие гранитные столбы, — это прямой отсыл к античности.

В Древней Греции и Риме вазы и урны были символами красоты, гармонии, а также использовались в ритуальных и мемориальных целях.

В контексте ограды Летнего сада они символизируют:

Классический идеал: приверженность античным канонам красоты и порядка.

Плодородие и изобилие: часто вазы ассоциировались с дарами природы, что было уместно для входа в сад.

Вечность и память: как элементы, часто встречающиеся на античных надгробиях, они могли нести и оттенок мемориальности, подчеркивая историческую значимость места.

Маски (Маскароны): если внимательно присмотреться к деталям ворот и, возможно, к некоторым элементам на столбах или в декоре звеньев (в зависимости от ракурса и деталей реставраций), можно заметить маскароны — декоративные рельефы в виде человеческого лица или головы мифического существа.

Традиция классицизма и барокко: маскароны были популярным декоративным элементом, перешедшим из барокко в классицизм. Они могли изображать львиные головы (символ силы и власти), мифологических персонажей или просто гротескные лица.

Символика: львиные маски часто символизировали охрану, бдительность. Другие маскароны могли нести театральный, игровой оттенок или служить просто декоративным акцентом, оживляющим строгую геометрию.

Путти (и есть ли они?): упоминание «путти» (изображений крылатых младенцев-амуров) в контексте именно этой ограды может быть несколько неточным.

Хотя путти были очень популярны в искусстве барокко и рококо, и могли встречаться в оформлении самого Летнего сада (например, на фонтанах или в скульптурах), на самой знаменитой решетке Фельтена их как таковых нет.

Декор решетки более строг и классичен. Возможно, имеется в виду общая атмосфера изящества и декоративности, или же речь идет о других элементах сада, а не самой ограде.

Основные акценты ограды — это вазы, позолоченные розетки, пальметты и другие растительные мотивы, а также упомянутые маскароны.

А при чем здесь Штакеншнейдер?

Андрей Иванович Штакеншнейдер — выдающийся архитектор середины XIX века, творивший в стиле эклектики (Мариинский дворец, Николаевский дворец).

Он работал значительно позже создания знаменитой ограды Летнего сада.

Его вклад в облик Летнего сада мог заключаться в более поздних работах по благоустройству или реставрации каких-либо павильонов или элементов внутри самого сада, но к созданию знаменитой фельтеновской решетки он отношения не имел.

Легенда и реальность

Существует легенда, что некий английский лорд, путешествуя по миру, был настолько поражен красотой ограды Летнего сада, что завещал похоронить себя напротив нее, чтобы вечно любоваться этим шедевром.

Хотя это, скорее всего, просто красивая выдумка, она прекрасно иллюстрирует то впечатление, которое производила и производит ограда.

Ее называли «самой красивой решеткой в мире».

Ограда Летнего сада — это не просто функциональное ограждение.

Это эталон вкуса, гармонии и мастерства. Творение Юрия Фельтена и Жана-Батиста Валлен-Деламота стало неотъемлемой частью невской панорамы, символом Петербурга и объектом восхищения для многих поколений.

Ее строгие гранитные столбы, увенчанные изящными вазами, и ажурные звенья решетки с их тонким декором и по сей день рассказывают историю о блеске екатерининской эпохи и вечной красоте классического искусства.