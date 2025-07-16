Совы смотрят с крыши: тайна дома №44 по Большому проспекту П.С.

Что это — просто оригинальная архитектурная причуда талантливого зодчего Александра Лишневского или в этих стражах крыши зашифровано тайное послание эпохи модерна?

Начало XX века стало для Петроградской стороны временем бурного строительства. Большой проспект превращался в парадную магистраль, где архитекторы соревновались в оригинальности и мастерстве, воплощая в камне идеи нового стиля — модерна.

Одним из ярких представителей этого направления, особенно его северного, более сдержанного и монументального варианта, был Александр Львович Лишневский.

Именно по его проекту в 1906–1907 годах и был возведен доходный дом №44, мгновенно ставший одной из архитектурных доминант проспекта.

Архитектура северного модерна: гранит, эркеры и... совы

Дом Лишневского — классический образец северного модерна. Массивный цоколь и нижние этажи, облицованные грубо обработанным гранитом, создают ощущение неприступности, связи с северной природой, скалами.

Выше фасад становится более пластичным: появляются эркеры разных форм, балконы, разнообразные по рисунку окна. Здание асимметрично, динамично, как и подобает модерну.

Но главный акцент, приковывающий взгляд, — это, безусловно, две гигантские фигуры сов (точнее, филинов), сурово глядящих из-под нахмуренных «бровей»-карнизов по бокам от большого окна в центральном аттике.

Они выполнены в той же монументальной манере, что и все здание, выглядят не просто украшением, а неотъемлемой частью конструкции, своего рода стражами, охраняющими дом.

Оригинальный декор и любовь к природе

Самое простое объяснение появления сов — это характерная для модерна любовь к природным мотивам. Архитекторы и художники этого стиля активно использовали изображения растений, животных, насекомых, стремясь приблизить городскую среду к природе.

Северный колорит: сова (филин) — птица северных лесов, мощная, таинственная. Ее изображение идеально вписывалось в концепцию северного модерна с его интересом к местной флоре и фауне, фольклору, созданию «национального» стиля.

Визуальный акцент: крупные, выразительные скульптуры сов служили ярким декоративным элементом, завершающим вертикаль фасада и привлекающим внимание. Это была демонстрация мастерства скульптора и оригинальности замысла архитектора — своего рода «визитная карточка» дома.

Личный выбор?: возможно, у архитектора или заказчика дома была особая симпатия к этим птицам, или они просто нашли этот образ удачным для конкретного здания.

Тайная символика модерна

Однако модерн — стиль, склонный к символизму, намекам, скрытым смыслам. И образ совы в культуре имеет множество трактовок, которые могли быть заложены архитектором.

Символ мудрости: это самая распространенная ассоциация. Сова — атрибут Афины Паллады, богини мудрости. Размещение сов на фасаде доходного дома могло быть намеком на респектабельность и образованность его жильцов (врачей, инженеров, юристов, профессуры, которые часто селились в таких домах) или просто пожеланием мудрости и благоразумия обитателям.

Ночь и тайна: сова — ночная птица, связанная с миром тайн, интуиции, скрытых знаний. Модерн с его интересом к мистицизму, иррациональному мог использовать этот образ для создания атмосферы загадочности, связи с потусторонним или просто романтизации ночного города. Совы словно охраняют покой дома и его тайны под покровом ночи.

Бдительность и защита: как ночной страж, сова может символизировать бдительность, охрану дома от злых сил или непрошеных гостей.

Масонские знаки: иногда в символике модерна ищут масонские следы. Хотя прямых доказательств связи сов на этом доме с масонством нет, такая интерпретация добавляет еще один слой интриги (сова иногда ассоциировалась с познанием и скрытыми истинами).

Что именно имел в виду Александр Лишневский, помещая огромных сов на крышу своего творения?

Был ли это просто эффектный декоративный прием в духе северного модерна, дань моде на природные мотивы, или же он вкладывал в них более глубокий символический смысл — мудрости, тайны, защиты?

Скорее всего, истина где-то посередине.

Совы идеально вписались в эстетику здания и стиля, но их многозначный образ наверняка добавлял дому особую ауру в глазах современников.

Сегодня дом №44 по Большому проспекту П.С. остается одним из самых узнаваемых и фотографируемых зданий Петроградской стороны.

И его каменные совы продолжают свой молчаливый дозор, храня загадку своего появления и будоража воображение прохожих, напоминая о причудливой и символичной эпохе петербургского модерна.