У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба: как корабли пустыни могут есть кактусы

Новости по теме

От статуса до выживания: почему одна серьга в ухе была важнее богатства на Древней Руси

Перейти

Ковер на стене: почему это не просто декор, а стратегия выживания в СССР

Перейти

Кактус, который пережил блокаду и огромная раковина: уникальные истории и растения Ботанического сада

Перейти

Дворцы и особняки Петербурга XVIII–XIX веков: эволюция стилей и величие Империи

Перейти

4 правила выживания в «каменном лабиринте»: правда ли Мурино — самое страшное место в Ленобласти

Перейти