Учителя в японских школах вынуждены были смотреть ученицам под юбку: причина была веской

Культурные особенности Японии порой кажутся жителям других стран не просто удивительными, а шокирующими. Одной из таких неоднозначных практик, которая существовала в японских школах, были проверки наличия нижнего белья у студенток. За этим стояла довольно специфическая и печальная причина.
Корни проблемы
В Японии существует своеобразный и обширный рынок подержанного женского белья. Некоторые девушки, в том числе и школьницы, видят в этом лёгкий способ заработка. Эта ситуация всерьёз обеспокоила руководство учебных заведений, которое решило бороться с явлением самым прямым образом.
Метод «решения» и его итоги
В школах были введены унизительные для девушек проверки, в ходе которых учителя удостоверялись, что ученицы не забыли надеть нижнее белье. Таким образом администрация надеялась пресечь возможность его продажи прямо из-под школьной формы.
К счастью, около десяти лет назад эта дикая и нарушающая личные границы практика была официально прекращена под давлением общественности и в результате пересмотра подходов к защите прав учащихся.