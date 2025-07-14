Микробы в лимонаде: эксперт предупреждает о невидимой опасности магазинного льда в жару

В летнее время многие добавляют в блюда и напитки лед, чтобы охладить их и придать необычный вкус, однако это может быть опасно.
Популярность льда: напитки, смузи, заморозка
Лед добавляют в лимонады, коктейли и чай, чтобы сделать их более прохладными. Овощные и фруктовые смузи также часто охлаждают с помощью колотого льда.
«Однако перед людьми встает вопрос: а где взять лед, чтобы питание было безопасным? Варианта два — или сделать его самому или купить в магазине», — поделилась Асият Абдуллаева, заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ в бьеседе с Life.
Преимущества домашнего льда: чистота и контроль
У домашнего льда есть ряд преимуществ перед магазинным: человек замораживает фильтрованную или очищенную воду и выбирает форму, которая удобна именно ему.
Магазинный лед тает быстрее: в нем содержится больше воздушных пузырьков и минералов, ускоряющих таяние. Он может растаять даже при перевозке, что способствует развитию микроорганизмов.
Эксперт советует готовить лед дома — в чистых контейнерах и из чистой воды. Потребители отмечают, что домашний лёд имеет более чистый вкус, так как в нём нет никаких дополнительных веществ или примесей.