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Микробы в лимонаде: эксперт предупреждает о невидимой опасности магазинного льда в жару

Опубликовано: 14 июля 2025 18:01
лед
Микробы в лимонаде: эксперт предупреждает о невидимой опасности магазинного льда в жару
globallookpress/ Andrey Arkusha

Как правильно охладить напитки летом, чтобы не навредить здоровью.

В летнее время многие добавляют в блюда и напитки лед, чтобы охладить их и придать необычный вкус, однако это может быть опасно.

Популярность льда: напитки, смузи, заморозка

Лед добавляют в лимонады, коктейли и чай, чтобы сделать их более прохладными. Овощные и фруктовые смузи также часто охлаждают с помощью колотого льда.

«Однако перед людьми встает вопрос: а где взять лед, чтобы питание было безопасным? Варианта два — или сделать его самому или купить в магазине», — поделилась Асият Абдуллаева, заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ в бьеседе с Life.

Преимущества домашнего льда: чистота и контроль

У домашнего льда есть ряд преимуществ перед магазинным: человек замораживает фильтрованную или очищенную воду и выбирает форму, которая удобна именно ему.

Магазинный лед тает быстрее: в нем содержится больше воздушных пузырьков и минералов, ускоряющих таяние. Он может растаять даже при перевозке, что способствует развитию микроорганизмов.

Эксперт советует готовить лед дома — в чистых контейнерах и из чистой воды. Потребители отмечают, что домашний лёд имеет более чистый вкус, так как в нём нет никаких дополнительных веществ или примесей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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