Угроза в портфеле: ЗакС предлагает обыск школьников перед уроками в Петербурге

В Санкт-Петербурге предлагают вводить досмотр школьников перед уроками из-за роста случаев проноса опасных веществ и колюще-режущих предметов.
Депутаты ЗакСа на Неве намерены предложить привлекать сотрудников частных охранных фирм для проведения досмотров в школах города, об этом сообщает издание ДП.
В обсуждении участвует депутат Госдумы Николай Валуев, который на заседании комиссии по правопорядку и законности отметил учащение таких инцидентов, включая преступления с использованием огнестрельного оружия.
Сейчас школьники имеют право отказаться от тщательного досмотра.
Ранее девятиклассник напал с ножом на 29-летнюю учительницу математики в школе на Белорусской улице. Охранник, дежуривший в тот день, сейчас дает показания в следственном отделе.