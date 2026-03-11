Городовой / Город / Угроза в портфеле: ЗакС предлагает обыск школьников перед уроками в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Угроза в портфеле: ЗакС предлагает обыск школьников перед уроками в Петербурге

Опубликовано: 11 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Случаи проноса опасных веществ и колюще-режущих предметов участились в школах.

В Санкт-Петербурге предлагают вводить досмотр школьников перед уроками из-за роста случаев проноса опасных веществ и колюще-режущих предметов.

Депутаты ЗакСа на Неве намерены предложить привлекать сотрудников частных охранных фирм для проведения досмотров в школах города, об этом сообщает издание ДП.

В обсуждении участвует депутат Госдумы Николай Валуев, который на заседании комиссии по правопорядку и законности отметил учащение таких инцидентов, включая преступления с использованием огнестрельного оружия.

Сейчас школьники имеют право отказаться от тщательного досмотра.

Ранее девятиклассник напал с ножом на 29-летнюю учительницу математики в школе на Белорусской улице. Охранник, дежуривший в тот день, сейчас дает показания в следственном отделе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью