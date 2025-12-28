Умерла ненасильственной смертью: признаки, что курица испортилась - готовить опасно для жизни

Курица — скоропортящийся продукт, и ошибка в его выборе может стоить серьёзного отравления. Понять, что мясо испортилось, можно до того, как оно окажется на сковородке. Специалисты выделяют три главных признака, игнорировать которые — всё равно что играть в русскую рулетку со своим здоровьем.

Первый и самый очевидный маркер — цвет. Свежая, качественная курица имеет ровный бледно-розовый оттенок. Всё, что его нарушает, — тревожный сигнал. Жёлтые пятна, сероватый налёт, зеленоватые разводы или просто тусклый, «грязный» цвет — это признаки активного размножения бактерий.

Важный нюанс: если вы уже начали готовить и мясо не меняет цвет на привычный белый, а остаётся серым или розоватым даже после термообработки — это стопроцентный признак порчи. Такой продукт нужно выбросить немедленно.

Второй тест — запах. Свежая курица имеет нейтральный, едва уловимый мясной запах. Если вы чувствуете кисловатый, затхлый или резкий аммиачный «аромат» — это работа бактерий, выделяющих продукты распада. Любой сомнительный, неприятный запах — достаточная причина отправить курицу в мусорное ведро. Не пытайтесь его «замаскировать» специями.

Третий признак — консистенция. Перед готовкой промойте кусок под холодной водой и потрогайте. Свежее мясо должно быть упругим (ямка от нажатия пальцем быстро выравнивается) и слегка влажным. Если поверхность остаётся липкой, скользкой, будто покрытой слизью, или, наоборот, неестественно сухой и жёсткой, — это признак порчи.

Чтобы избежать таких ситуаций, помните о правилах: охлаждённую курицу можно хранить в холодильнике не более 1–2 суток, а если вы не планируете готовить сразу — лучше заморозьте. Но замораживать можно только изначально свежий продукт. Будьте внимательны — ваше здоровье важнее сэкономленных ста рублей.