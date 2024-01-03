Умные хозяйки не выбрасывают опавшую хвою: кладут ее вот куда

Со временем хвоя с натуральной елки начинает опадать. Но не спешите избавляться от иголок, ведь они еще принесут немало пользы комнатным цветам.

Например, если вы заметили, что почва в горшках стала слишком сухой и жесткой, замульчируйте ее хвоей. Иголки помогут надолго сохранить влагу и обеспечат доступ кислорода к корням.

Просто возьмите небольшую горсть хвои и равномерно распределите ее по земле. Особенно эта процедура придется по душе тем растениям, которые любят кислую почву, отмечает портал Techinsider.

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