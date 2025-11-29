Упрямый якут выкопал самый глубокий колодец России: удалось пробиться на 116 метров

В России колодцы обычно делают неглубокими — 5–10 метров. Но двухсотлетняя история купца-упрямца из Якутии стала исключением. Фёдор Шергин поставил рекорд, который до сих пор никто не повторил: он вручную прокопал 116 метров вечной мерзлоты.

Вода любой ценой

В 1827 году Шергин решил выкопать колодец на своём участке в Якутске. Он ожидал найти воду на глубине 15 метров — но под ногами оказалась не почва, а сплошной ледяной монолит. Годы работы принесли лишь 32 метра — без воды, без результата, с огромными расходами.

Неожиданный покровитель

На колодец обратил внимание барон Фердинанд Врангель, руководивший Русской Америкой. Он пообещал компенсировать все траты и уговорил купца продолжать. Работать можно было только зимой — холодный воздух проветривал шахту, иначе рабочие задыхались.

Рекорд, который так и не окупился

К 1836 году шахта достигла 93 метров, а в 1837-м Шергин сообщил о глубине 116,4 м. Но компенсации он так и не получил: Врангель уехал, обещание забыли. В итоге государь Николай I наградил купца золотой медалью и перстнем — морально, но не финансово.

Советские учёные позже углубили шахту до 140 м, но и тогда вода не появилась. Теперь известно, что в том районе вечная мерзлота достигает 600 метров — обречённая попытка, но исторический подвиг.

Сегодня шахта Шергина — туристический объект и уникальный памятник упорства, где 116 метров были выкопаны руками ради воды, которую найти было невозможно.