Негативные отзывы об отдыхе в Анапе

Если вы еще ни разу не были в Анапе, но собираетесь посетить этот чудесный курортный город лучше заранее изучите все подводные камни такого отпуска. То, что вы видите на рекламных плакатах и баннерах в интернете едва ли будет соответствовать действительности. Некоторые "выжившие" во время анапского отпуска дают себе зарок под дулом пистолета туда больше не возвращаться.

Рассказываем, какие нюансы могут вызвать отторжение уже с первых дней пребывания в Анапе.

Море по колено

И это в прямом смысле, а кое-где и по щиколотку. Черное море рядом с Анапой, увы, пригодно для лежания в нем, купания маленьких детей. Тем взрослым, которые не умеют плавать, такая глубина, безусловно, подойдет. Ну а остальным придется идти по дну метров 100, а то и больше, чтобы как следует окунуться. Благо, дно в основном песчаное. Риска наступить на острый камень или коралл нет.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Еще один момент, связанный с местной водой. Она начинает цвести уже с первых летних месяцев. Опять же из-за малой глубины. У берега и вовсе окрашивается в зеленый болотный цвет. Водоросли и слизь могут оставаться на коже, застревать в волосах. Их волн вы выйдете не владычицей морскою, а кикиморой из сказки.

Кругом детишки

Анапа по праву считается идеальным курортом для отдыха с малышами. Белый песок, неглубокое море, масса отелей с анимацией так и манят семейных туристов. Мало того, по городу стройными рядами ходят "пионеры", отдыхающие в анапских лагерях. Тем, кто равнодушен к детям или же хочет спокойного отпуска, без визгов, плача, валяющихся по пляжу игрушек, лучше не соваться в Анапу вовсе.

Электричество кончилось

"Кина не будет", интернета по "вай-фай" тоже, а воду для чая порой придется кипятить на мангале. Все из-за того, что в Анапе то и дело сбоит электросеть. Ну или электричество отключают в целях профилактики, проверки или экономии. Местные жители к этому давно привыкли, запаслись восковыми свечами, чтобы коротать вечера в романтической обстановке в отстутствие света. А вот туристам такое положение дел дико не нравится, но приходится терпеть.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Скудная природа

Ни красивых пальм, как в Сочи, ни гор, как в Геленджике, в Анапе нет. Если бы не море, город можно было бы спутать с любым провинциальным российским городком. Те же улочки, деревья, скверы, никакого особого колорита.

Человейники

На пляже в высокий сезон вы не то что места для лежака не найдете, а даже и ступить никуда не сможете, чтобы не задеть чью-то руку или пятку. Народу тьма, все галдят, ругаются за место под солнцем и пытаются загореть, отгоняя соседей, которые отбрасывают тень. Если хотите застолбить более-менее нормальное местечко, надо идти к морю часов эдак в пять утра.

Источник фото: legion-media.ru