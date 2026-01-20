В честь кого назван Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге?

Исаакиевский собор в Санкт‑Петербурге получил имя в честь преподобного Исаакия Далматского — византийского монаха‑отшельника IV века. Он считается небесным покровителем Петра I, потому что император родился 30 мая (по юлианскому календарю) — в день памяти этого святого. В честь своего небесного заступника Петр I в 1710 году заложил первую деревянную церковь на месте будущего собора.
Что мы знаем об Исаакии Далматском
Исаакий Далматский — почитаемый в православной традиции раннехристианский святой. Он:
• основал монастырь в Константинополе;
• боролся с арианством (ересью);
• прославился мудрым наставничеством и милосердной жизнью.
Интересные факты об Исаакиевском соборе
Современное здание Исаакиевского собора — уже четвёртая церковь, возведённая на этом месте в честь Исаакия Далматского.
Храм был освящён в 1858 году, что подчёркивает особое значение святого для истории Санкт‑Петербурга.
Богослужения в Исаакиевском соборе проводятся ежедневно.
Настоятель храма — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков).
Исаакиевский собор признан самым посещаемым и узнаваемым храмом-символом Санкт-Петербурга, привлекающим миллионы туристов благодаря своим размерам, роскошному убранству и смотровой площадке.
Как работает для посетителей Исаакиевский собор
Музей-памятник «Исаакиевский собор» работает с 10:00 до 18:00 (кассы с 10:00 до 17:30). Выходной день – среда и 1 января.