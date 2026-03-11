В честь кого построен Морской Никольский собор в Кронштадте?

Морской Никольский собор в Кронштадте посвящён погибшим морякам.

Морской Никольский собор в Кронштадте — это не просто храм, а величественный мемориал, посвящённый морякам, погибшим при исполнении служебного долга. Он стал символом морской славы России и архитектурным шедевром, сочетающим византийские традиции с русским зодчеством.

История и архитектура

Идея строительства собора возникла ещё в 1830-х годах, но реализация началась только в 1897 году после одобрения императором сбора добровольных пожертвований. Проект разработал архитектор Василий Косяков, взяв за прообраз собор Святой Софии в Константинополе (сейчас — Стамбул). Косяков даже специально ездил в Турцию, чтобы сделать замеры.

Закладка собора состоялась 8 мая 1903 года в присутствии императора Николая II, императриц Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны, а также великих князей. В тот же день вокруг собора посадили 32 дуба — они стали первыми в саду, который позже разбили рядом с храмом.

Строительство завершилось в 1909 году, а освящение прошло в 1913-м — в год празднования 300-летия Дома Романовых. Собор стал последним, построенным в Российской империи.

Храм возведён в неовизантийском стиле. Его высота с крестом превышает 70 метров — это самое высокое здание в Кронштадте. Диаметр купола составляет около 27 метров. Снаружи здание облицовано кирпичом и терракотой, для украшения использованы майолика и мозаичные элементы.

Внутреннее убранство

Интерьер собора поражает масштабами и детализацией. Центральное пространство доминирует купол диаметром около 27 метров и высотой до его основания — 52 метра. Алтарь не был полностью закрыт иконостасом, а уровень пола приподнят более чем на 4 метра.

Иконостас, престолы, сень над престолом, солея и амвон, капители киоты выполнены из белого и цветного уральского мрамора в сочетании с бронзовыми деталями. Завесой алтаря служит Андреевский флаг — военно-морской флаг Российской империи, а теперь и России.

Стены и своды хоров украшены росписями. Свет проникает внутрь через огромные окна-витражи, форма которых напоминает иллюминатор.

Особое место в интерьере занимают памятные доски. Чёрные мраморные плиты с именами погибших моряков и белые — со священнослужителями, служившими на кораблях, размещались по всему периметру храма. Всего было 130 досок с именами более 1500 человек, погибших с 1696 по 1913 год.

После закрытия собора в 1929 году доски демонтировали и использовали для хозяйственных нужд — ими вымостили дорогу к кронштадтскому Летнему саду. При реставрации их пришлось восстанавливать с нуля.

Судьба в XX веке

В 1929 году собор закрыли. В здании устроили кинотеатр имени Максима Горького, который в народе прозвали «Максимкой». С куполов смыли позолоту, демонтировали иконостас, закрасили росписи.

В 1950-х годах здание переоборудовали под концертный зал, а в 1974 году здесь открыли филиал Военно-морского музея.

Реставрация и современное состояние

Реставрация началась в 2002 году. Работы длились более 10 лет. В 2013 году патриарх Кирилл вместе с патриархом Иерусалимским Феофилом провели обряд великого освящения собора во имя покровителя моряков — Николая Чудотворца.

С 2013 года собор считается главным храмом Военно-морского флота России. Он имеет ставропигиальный статус, то есть подчиняется непосредственно патриарху. В храме регулярно проводятся богослужения, а также экскурсии.

