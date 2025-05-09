В этих парадных не грех достать камеру: маршрут по красивым петербургским парадным

Не все жильцы будут рады гостям, но одним глазком заглянуть можно.

Парадные Петербурга — это как маленькие ворота в прошлое, приоткрывающие перед нами целые эпохи, богатые архитектурой, историей и воспоминаниями.

Если вы любите этот город и хотите увидеть его с необычного ракурса, приглашаю вас на уникальную прогулку по парадным домам, которые стали неотъемлемой частью его атмосферы. Исследуем восемь парадных, в которых сохранилась дореволюционная роскошь и магия.

1. Доходный дом В. Ф. Краевского

пер. Ульяны Громовой, 4

1880–1881 гг, архитектор — В.А. Фомичев

Этот дом по праву считается архитектурным шедевром. Вход в парадную встречает гостей двумя кариатидами, которые становятся продолжением фасадных скульптур.

Здесь можно увидеть лепнину, медальоны на стенах, а также оригинальное мозаичное покрытие. Двери и металлические балясины сохранили свой первоначальный вид, погружая в атмосферу старого Петербурга.

2. Доходный дом Бадаева

ул. Восстания, 19

1906 г, архитектор — В. Косяков

Этот дом известен благодаря «печальному ангелу» на фасаде. Внутри сохранились великолепные элементы декора: деревянный тамбур, старинная шахта лифта и полихромные мозаичные панно. Это место как будто застыло во времени, предлагая окунуться в атмосферу Петербурга начала XX века.

3. Доходный дом А.П. Романова

ул. Восстания, 23

1902–1903 гг, архитектор — Б. Зонн

Сочетание желтого кирпича и цветной керамической плитки на фасаде делает этот дом ярким представителем архитектуры того времени. Внутри — великолепная лестница с лепниной, старинный камин и оригинальные дверные элементы, которые прекрасно сохраняют атмосферу той эпохи.

4. Доходный дом Н.Д. Голенищева

ул. Некрасова, 23

1904 г, архитектор — А. Рейнбольдт

Хотя этот дом меньше известен, чем другие, его архитектурные элементы заслуживают внимания. Здесь сохранились старинные двери, лепнина и даже ковер из напольной плитки. Это место — маленькая находка для тех, кто ценит атмосферу Петербурга и историю, скрытую за фасадами.

5. Доходный дом А.М. Назарова

Басков пер., 6

1904 г, архитектор — А.М. Шарлов

Дом, который привлекает внимание своими витражами, представляющими собой настоящие произведения искусства. Каждый витраж на своём месте, создавая неповторимую атмосферу, дополненную старинными дверями и каминами, отмечает источник.

6. Доходный дом купца Егорова

ул. Восстания, 35

1883–1885 гг, архитектор — П. Ю. Сюзор

Эта эклектичная постройка привлекает взгляд своими эркерами и лепниной, а в парадных можно увидеть мозаичный пол и старинный лифт. Не забывайте заглянуть в парадную, расположенную на Восстания — здесь находится отель, и попасть в неё можно без проблем.

7. Доходный дом Серебряковой (Особняк Фадеева)

ул. Чайковского, 24

1860, перестройка 1900 г, арх. — Р.Б. Бернгардт, Б.И. Гиршович

Старинная парадная с деревянным тамбуром, камином и красивой плиткой порадует любителей архитектуры и истории. Дом, который когда-то был особняком генерала, теперь привлекает взгляд своей изысканностью и атмосферой.

8. Доходный дом купца Соболева

ул. Чайковского, 79

1873 (перестройка 1913), архитектор — М. Макаров, Л. Харламов

Дом с витражами и великолепной лепниной в парадной — не оставит равнодушным ни одного любителя старины. И это не удивительно, ведь каждый элемент здесь создаёт цельную картину прошлого Петербурга.

Это маршрут для тех, кто влюблён в Петербург и хочет увидеть его душу через призму архитектуры. Парадные, как окна в другой мир, наполненный историей и стилем. Прогулка по этим старинным домам — это не просто путешествие по городу, а возвращение в эпоху, где каждая деталь имеет свою историю.