В какой полосе России находится Санкт-Петербург?

Санкт‑Петербург расположился в северо‑западной части России, в умеренном климатическом поясе — на границе перехода от морского к континентальному климату.

Несколько любопытных фактов о географическом положении города:

Он стоит на 60‑й параллели северной широты — примерно на той же широте, что Осло, Стокгольм и Хельсинки.

— примерно на той же широте, что Осло, Стокгольм и Хельсинки. Это самый северный в мире город‑миллионник : его координаты — 59°57′ с. ш., 30°19′ в. д.

: его координаты — 59°57′ с. ш., 30°19′ в. д. Город раскинулся в устье реки Невы, на 42 островах Финского залива — отсюда прозвище «Северная Венеция».

Финского залива — отсюда прозвище «Северная Венеция». Из‑за высокой широты здесь наблюдаются белые ночи : с конца мая до середины июля солнце едва касается горизонта, создавая эффект бесконечного заката.

: с конца мая до середины июля солнце едва касается горизонта, создавая эффект бесконечного заката. Зимой световой день сокращается до 5–6 часов — контраст с белыми ночами поражает даже местных жителей.

Так что Петербург — это не просто «окно в Европу», а настоящий климатический парадокс на краю умеренного пояса!