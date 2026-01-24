В какой полосе России находится Санкт-Петербург?

Санкт‑Петербург расположился в северо‑западной части России, в умеренном климатическом поясе — на границе перехода от морского к континентальному климату.
Несколько любопытных фактов о географическом положении города:
- Он стоит на 60‑й параллели северной широты — примерно на той же широте, что Осло, Стокгольм и Хельсинки.
- Это самый северный в мире город‑миллионник: его координаты — 59°57′ с. ш., 30°19′ в. д.
- Город раскинулся в устье реки Невы, на 42 островах Финского залива — отсюда прозвище «Северная Венеция».
- Из‑за высокой широты здесь наблюдаются белые ночи: с конца мая до середины июля солнце едва касается горизонта, создавая эффект бесконечного заката.
- Зимой световой день сокращается до 5–6 часов — контраст с белыми ночами поражает даже местных жителей.
Так что Петербург — это не просто «окно в Европу», а настоящий климатический парадокс на краю умеренного пояса!