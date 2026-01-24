Городовой / Вопросы о Петербурге / В какой полосе России находится Санкт-Петербург?
В какой полосе России находится Санкт-Петербург?

Опубликовано: 24 января 2026 12:00
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург, климат, Северная Венеция, Финский залив
В какой полосе России находится Санкт-Петербург?
Global Look Press/ Belkin Alexey

Санкт‑Петербург расположился в северо‑западной части России, в умеренном климатическом поясе — на границе перехода от морского к континентальному климату.

Несколько любопытных фактов о географическом положении города:

  • Он стоит на 60‑й параллели северной широты — примерно на той же широте, что Осло, Стокгольм и Хельсинки.
  • Это самый северный в мире город‑миллионник: его координаты — 59°57′ с. ш., 30°19′ в. д.
  • Город раскинулся в устье реки Невы, на 42 островах Финского залива — отсюда прозвище «Северная Венеция».
  • Из‑за высокой широты здесь наблюдаются белые ночи: с конца мая до середины июля солнце едва касается горизонта, создавая эффект бесконечного заката.
  • Зимой световой день сокращается до 5–6 часов — контраст с белыми ночами поражает даже местных жителей.

Так что Петербург — это не просто «окно в Европу», а настоящий климатический парадокс на краю умеренного пояса!

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
