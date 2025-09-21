Городовой / Общество / В КНДР есть свое метро: сколько новых станций открывается, чем отличается от российского
В КНДР есть свое метро: сколько новых станций открывается, чем отличается от российского

Опубликовано: 21 сентября 2025 15:00
метро КНДР
Фото: Городовой.ру

Для многих эта инофрмация станет откровением.

Метро в Северной Корее — тема из тех, что обрастает легендами быстрее, чем официальными данными. В Пхеньяне подземка действительно есть, но её статус особый: иностранцам разрешают спускаться только на две станции — «Ёнгван» и «Пухын», и то под присмотром спецслужб.

Остальные 15 остаются территорией лишь для местных жителей, а потому любая информация о работе метро в КНДР попадает наружу в виде слухов и редких фото.

Строить подземку начали ещё в 1965 году — силами армии и политзаключённых. Ким Ир Сен хотел опередить Сеул, и в итоге первая очередь открылась в 1973-м, за год до запуска южнокорейского метро.

Но спешка стоила дорого: при проходке под рекой Тэдонган произошла авария, унесшая жизни десятков рабочих. От идеи тоннелей под водой отказались, и обе линии остались на одном берегу.

Сегодня в Пхеньяне всего две линии протяжённостью около 22 км, 17 станций, из которых одна закрыта, а две считаются пересадочными. Новые станции здесь не открывались с 1985 года. Власти время от времени обещают продлить существующие ветки или построить третью линию, но дальше бумаги дело не идёт — ни средств, ни техники для этого у страны нет.

Интересных деталей хватает и в быту: двери вагонов открывает вручную дежурный сотрудник, а закрываются они уже автоматически. Составы давно не обновлялись: в 90-х китайские вагоны сменили подержанные немецкие, но официально КНДР называет их «собственным производством».

Таким образом, северокорейское метро — это и транспорт, и мифология одновременно. Для жителей Пхеньяна оно остаётся привычным способом добраться до работы, а для остального мира — закрытой «подземной крепостью», где реальность плотно переплетается с догадками.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
