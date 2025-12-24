Городовой / Город / В монастырских стенах оживёт история: какие «сюрпризы» готовит реставрация настоятельского корпуса Александро-Невской лавры
В монастырских стенах оживёт история: какие «сюрпризы» готовит реставрация настоятельского корпуса Александро-Невской лавры

Опубликовано: 24 декабря 2025 08:15
В монастырских стенах оживёт история: какие «сюрпризы» готовит реставрация настоятельского корпуса Александро-Невской лавры
Global Look Press / Elena Dunn

В Санкт-Петербурге планируется реставрация настоятельского корпуса Александро-Невской лавры, о чём сообщили в ГАТИ.

В Санкт-Петербурге планируется обновление настоятельского корпуса Александро-Невской лавры. Сообщается, что работы продлятся до середины октября 2028 года.

Для реставрации этого памятника культурного наследия был получен официальный ордер от ГАТИ.

Келейный корпус с домовой церковью Архангела Михаила расположен на Октябрьской набережной. Здание было построено в середине XIX века по проекту архитекторов А. П. Гемилиана и К. И. Брандта. После предстоящих работ этот исторический объект ожидает комплексное обновление.

В центре Петербурга находится также ещё один значимый архитектурный ансамбль — Мариинский дворец. Эти здания имеют федеральный статус охраны и служат рабочим местом для городских депутатов.

В пространстве Мариинского дворца проводят официальные встречи, а также принимают иностранных делегатов.

В самом начале пути гостей встречают Вестибюль и Парадная лестница. Недавно было принято решение обновить ограждение на верхней площадке этой лестницы. Стоимость предстоящих работ составит 59,4 миллиона рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
