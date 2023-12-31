В новогоднюю ночь вызывайте такси в эти часы: сможете неплохо сэкономить

31 декабря такси пользуется особым спросом. И зачастую стоимость поездки заметно возрастает. Чтобы не разориться, стоит знать, в какие часы выгоднее всего вызывать машину.

Если вам нужно успеть добраться куда-либо до полуночи, лучше всего вызывать машину либо до 20:00, либо после 22:00. Машин много, и поездка будет по карману каждому.

А вот промежуток с 20 до 22 часов — не самое удачное время для поездки. Все начинают суетиться, из-за чего свободных авто становится меньше, а цены моментально взлетают.

К 12 часам ночи большинство водителей приезжают домой, поэтому сразу же после боя курантов вызвать такси вряд ли удастся. Та же ситуация наблюдается примерно до 2 часов ночи. Все начинают разъезжаться по друзьям или ресторанам, так что спрос по-прежнему высокий. А вот после 2:30 он падает, отмечает ТАСС.

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