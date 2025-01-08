Индексация пенсий: что ждет россиян в 2026 и 2027 годах

В России запланировано четыре этапа индексации пенсий. Об этом сообщил член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В частности в Петербурге пожилые граждане могут рассчитывать на надбавки в такие сроки:

С 1 февраля 2026 года пенсии увеличатся на 4,5%.

С 1 апреля 2026 года индексация составит 5,5%.

В 2027 году запланированы два повышения: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля.

Кроме того, с 1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%. Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит более 24 тысяч рублей, а для работающих россиян — около 20 тысяч рублей.

Эти повышения направлены на поддержку пенсионеров в условиях экономических изменений, обеспечивая большую финансовую стабильность для граждан старшего поколения.