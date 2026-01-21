В Петербурге цветочную весну начнут… загадочные виолы: почему именно их выбирают садовники?

В Петербурге началась подготовка к весеннему преображению улиц — в оранжереях садово-парковых предприятий стартовал посев виол. Пресс-служба городского Комитета по благоустройству отметила, что выращивание рассады стартует в январе и ведется на нескольких специализированных предприятиях: в том числе в «Калининском СПХ», «Озеленителе», садово-парковом предприятии «Пушкинское», а также в оранжереях Московского и Приморского парков Победы.
Работа специалистов включает ежедневный уход за молодыми растениями. Необходимы правильные условия — от освещения и поддержания подходящей температуры до полива, подкормки, пересаживания и защиты растений от вредителей. Процесс занимает значительное время и требует высокой сосредоточенности и терпения.
Особое внимание уделяют виолам в Приморском и Московском парках Победы — эти цветы в числе первых появляются на главных городских площадях и у памятников к майским праздникам. Как подчёркивают в пресс-службе Комитета:
«Закалённым анютиным глазкам не страшны ни ветер, ни небольшие заморозки. Мы видим их в конце апреля на Стрелке Васильевского острова, на Московской и Суворовской площадях, у Мариинского дворца, у Медного Всадника, на набережных, проспектах, в садах и скверах. Яркие лепестки всех видов и оттенков делают наши городские пространства по-настоящему свежими и весенними».
В общей сложности на территориях, находящихся под управлением Комитета, в 2026 году высадят около 600 тысяч виол.
