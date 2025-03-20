В Петербурге кофейни на каждом шагу, но кто такие баристы: выяснилось, что термин совсем не связан с кофе

Разбираемся, как переводится слово.

Бариста — профессия, прочно ассоциирующаяся с приготовлением кофе. Каждый день миллионы людей проходят мимо заведений с ароматным напитком в Петербурге, не задумываясь, кто работант в них.

Что значит термин бариста

Однако само слово с этим напитком не связано. В переводе с итальянского barista означает «человек за барной стойкой». В Италии так называют всех, кто работает в кафе или баре, будь то тот, кто делает капучино, или тот, кто наливает вино.

Бариста в России называют неверно

В русском языке это слово прижилось в узком значении — специалиста по кофейным напиткам. Однако изначально бариста мог подавать любые напитки, а не только эспрессо.

Этот термин заимствован сравнительно недавно и пока не склоняется, что часто вызывает дискуссии. Но со временем язык адаптирует его, как это было с другими иностранными словами, отмечают на Дзен-канале «Беречь речь».

Интересно, что в русском языке была альтернатива — «кофевар», но она не закрепилась, возможно, из-за существования слова «кофеварка». Так что теперь, если кто-то хочет подчеркнуть, что он профессионально занимается кофе, ему остаётся называться бариста — даже если этимология намекает на совершенно другую профессию.