В Петербурге появились загадочные трамваи-призраки: как город испытал первый беспилотный маршрут

Опубликовано: 20 января 2026 01:30
 Проверено редакцией
В Петербурге появились загадочные трамваи-призраки: как город испытал первый беспилотный маршрут
В Петербурге появились загадочные трамваи-призраки: как город испытал первый беспилотный маршрут
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Заместитель главы Петербурга Кирилл Поляков сообщил ТАСС, что в настоящее время ведутся испытания новых технологий, связанных с этим видом транспорта.

Жителям уже рассказали о сроках начала работы беспилотных трамваев в северной столице.

В России действует два порядка испытаний для транспорта без водителя. Один касается автомобилей, работающих в такси и грузоперевозках, на магистрали М-11 «Нева» между Санкт-Петербургом и Москвой используются грузовики предприятий «Камаз» и «Сберавто».

В Москве дополнительно проходят проверки беспилотных такси, которые планируют пустить в ограниченных районах в 2026 году.

Вторая система правового эксперимента направлена на внедрение беспилотных трамваев, которые испытывают в Санкт-Петербурге и Москве.

Кирилл Поляков уточнил, что в городе эту задачу выполняет предприятие «Горэлектротранс». По его словам, специалисты организуют тесты на специальном полигоне, чтобы выявить все особенности нового подхода.

В 2025 году удалось провести более 120 пробных заездов с трамвайным вагоном «Богатырь-М» модели 71-923М, который выпускает компания «ПК Транспортные системы».

Сейчас предприятие «Горэлектротранс» располагает 339 вагонами, оснащёнными современными средствами активной безопасности и системами для поддержки водителя. К 2030 году планируется увеличить этот парк ещё на 261 единицу подвижного состава.

Автор:
Юлия Аликова
Город
