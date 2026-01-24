В Петербурге взялись за все «Перекрёстки» после гибели юноши

В Санкт-Петербурге в течение выходных правоохранители организуют масштабные проверки во всех супермаркетах торговой сети «Перекрёсток».
Главной задачей названо установление легального статуса пребывания иностранных граждан и поиск нарушений в сфере трудоустройства, сообщает 78.ru.
Масштабные рейды начались после трагического инцидента, произошедшего 21 января, когда 23-летний Дмитрий Каверин погиб в результате удушения охранником магазина этой сети в торговом центре.
В рамках недавнего рейда, организованного в компаниях X5 Group после трагедии, сотрудники проверили 200 человек. Среди них 66 оказались иностранными гражданами. Нарушения миграционных норм были выявлены у 37 человек.
Дополнительно инспекторы дорожной службы осмотрели 89 автомобилей, используемых данной сетью магазинов.
По итогам этих проверок было составлено восемь административных протоколов за несоблюдение правил дорожного движения. Такие меры были введены на фоне резонансного уголовного дела.
Ход событий 21 января развивался следующим образом: вечером в магазине, который находится в торговом центре, был задержан молодой человек после совершения кражи.
Сотрудники сообщили, что подобное произошло не впервые, и задержанный оказал активное сопротивление. В процессе, когда его попытались обездвижить охранники, он применил газовый пистолет, открыв огонь.
В результате задержания молодой человек с силой ударился головой о пол. Его доставили в больницу с диагнозом клинической смерти. Спустя некоторое время врачи констатировали его смерть.
