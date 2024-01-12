В Польше этот суп обожают: россиянам от одного вида стало бы плохо

Этот польский суп решится попробовать не каждый

Вкусовые предпочтения жителей разных стран несомненно отличаются. Тот же холодец, который в России горячо любят, приезжие из-за рубежа даже пробовать боятся. Однако и за границей есть кулинарные изыски, которые приводят в ступор уже отечественных туристов. Одно из подобных блюд нашлось в Польше.

Жители этой европейской страны частенько включают в рацион один необычный суп под названием «Чернина». Рецептура у него весьма необычная. В составе — утиные желудочки и утиная кровь. Помимо этого, кладут сухофрукты. Бульон имеет темно-коричневый цвет.

«На вкус очень необычно, суп заметно сластит. Много чернослива», — так описывает суп автор Дзен-канала «Где нам жить», который решился его попробовать.

Источник фото: Дзен-канал «Где нам жить»

Источник фото: Drazen Zigic/freepik