В полях и с повитухами: как на Руси проходили роды, и какие «дикие» традиции остались с тех пор

Сейчас женщины привыкли к современным условиям во время родов: качественной аппаратуре и внимательному отношению врачей, особенно если заключен платный контракт. На Руси о таком только и мечтали. Люди надеялись на помощь богов и старались соблюдать традиции, чтобы все прошло хорошо.

Существовало много поверий и манипуляций, связанных с роженицами. Удивительно, но некоторые из них снова стали постепенно возрождаться.

Дата и помощники

Раньше молодые женщины на сносях никогда и никому не рассказывали предварительную дату родов. И это было связано не только с тем, что она была довольно-таки размыта, а из-за суеверий. Считалось, что чем меньше о таком знают посторонних людей, тем лучше роженица будет чувствовать себя при потугах. Информацией владели только самые близкие члены семьи, например, муж и мать.

Рожали практически все представительницы слабого пола с повитухами. Это престарелые и опытные женщины, которые поддерживали рожавшую, помогали ей, приносили воду и гладили по голове. Сейчас, кстати, эта традиция снова на пике моды, только называются такие помощницы доулами. В большинстве случаев доулы — акушерки, получившие дополнительное профильное образование. Таких людей все чаще берут с собой в роддом, платя им за это немалые деньги.

Источник фото: Legion-Media

Примерно за две недели до родов на Руси девушку отправляли в родительский дом. Там она должна была набраться сил моральных для того, чтобы воспроизвести на свет потомство. Также мама за это время старалась обучить дочь всеми необходимыми навыкам, как обращаться с будущим ребенком. Сейчас это делают в роддомах акушерки за три дня, пока родившая там находится.

Современные лайфхаки

На Руси женщины практически до последнего работали в поле, особенно если это был месяц сбора урожая. Именно поэтому достаточно часто роды происходили на природе без каких-либо гигиенических средств, воды или даже тряпок. Процесс был достаточно опасен, но подобная практика была обычным делом.

В современном мире все чаще возникает запрос на так называемые естественные роды. Конечно, на улицу никто женщин рожать не выводит, но в больницах создают максимально удобные для них условия: делают приглушенный свет, ставят бассейн, включают пение птиц или расслабляющую музыку.

Источник фото: Legion-Media

Есть еще одна интересная традиция, дошедшая до наших дней. Во все времена рожали детишек женщины с распущенными волосами. Раньше считалось, что коса может навредить ребенку, так как по поверьям, пуповина могла якобы обвиться вокруг шеи младенца. Сейчас в некоторых родзалах тоже рекомендуют распустить волосы. Чаще всего такой совет дают пожилые акушерки, а как поступать — решает все-таки сама женщина. Быть может с убранной прической ей будет в разы комфортнее производить человека на свет.

Источник фото: Legion-Media