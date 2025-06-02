Новый сезон в Кронштадте: что посмотреть на легендарном острове в Финском заливе

Кронштадт — это одновременно и город, и целый район в составе Петербурга. А еще когда говорят о Кронштадте, сразу представляют остров в Финском заливе. На самом деле остров носит историческое название Котлин. А город в основном занимает его восточную часть.

Дорога в Кронштадт

По официальным данным, в Кронштадте живут около 45 тыс. человек. Но летом его наводняют туристы, которых привлекает морская история России и все, что с ней связано. Доехать в Кронштадт можно двумя путями — по воде и по земле, остров соединён с материковым Петербургом участком Кольцевой автодороги, который проходит по дамбе. У каждого из этих способов есть свои преимущества.

Способ транспорта Особенности и маршрут Время в пути Стоимость билетов / проезда Преимущества Недостатки Водный транспорт «Метеоры» и скоростные катамараны с открытой палубой. Отправление с Дворцовой набережной (рядом с Эрмитажем) и Адмиралтейства. Некоторые маршруты заходят в Петергоф. Около 1 часа (с Петергофом +30 мин) От 1100 руб. (детский) до 2100 руб. (взрослый), льготный тариф — 1900 руб. (школьники, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды). Билеты туда-обратно дешевле. Комфортная и живописная прогулка, отсутствие пробок, быстрый маршрут, удобство посадки в центре Петербурга, частые рейсы (20-30 мин интервал). Высокая цена, ограничение по сезону (лето), перевозка преимущественно туристов, ограниченная инфраструктура причалов, необходимость реконструкции причальных стенок, отсутствие субсидирования, что делает регулярные перевозки дорогими. Автобусы №101, 101Э, 207, 215 От метро «Старая деревня», «Беговая», «Проспект Просвещения» и других точек. 101Э — экспресс, пропускает остановки. От 1,5 часа и более (зависит от пробок) 75 руб. (банковской картой), 51 руб. (карта «Подорожник») Дешевле водного транспорта, регулярное сообщение, возможность пересадки с метро и электрички, подходит для местных жителей. Долгая поездка, пробки на Приморском шоссе, особенно летом и в выходные, переполненность автобусов, дискомфорт при поездке. Электричка + автобус Электричка от Финляндского вокзала или «Старой деревни» до станции Горская, затем пересадка на автобус №101Э или №215. Зависит от расписания, обычно быстрее автобуса по шоссе Стоимость комбинированного билета сопоставима с автобусом Обход пробок на шоссе, более комфортная часть пути на электричке Необходимость пересадки, неудобства при переносе багажа, расписание электричек и автобусов может не совпадать Такси Поездка от «Старой деревни» или через КАД (южная дамба) до Кронштадта Около 40 минут От 2000 до 2500 рублей в часы пик Быстро, комфортно, без пересадок Высокая стоимость, возможные пробки, особенно на КАД Личный автомобиль / каршеринг По дамбе Кольцевой автодороги, платные парковки в Кронштадте (100 руб./час) Зависит от пробок Каршеринг — 632–906 рублей за поездку Свобода передвижения, удобство, возможность осмотра окрестностей Пробки, необходимость оплаты парковки, возможные сложности с парковкой в сезон

Что посмотреть?

Как пишет «Деловой Петербург», самостоятельную экскурсию обычно начинают с Якорной площади. На ней находится знаменитый Морской собор — главный военно-морской храм, поражающий воображение своими габаритами. Его высота до основания главного купола — целых 52 метра.

По задумке создателей, храм должен был стать памятником всем погибшим морякам, а также ориентиром для судоходства — его и сейчас видно с берегов Финского залива. Собор торжественно открыли в 1913 году в присутствии императорской семьи. Его судьба в советское время, как и у многих храмов была непростой, он был разграблен и полуразрушен. Восстановление собора началось в 2000-х. Это – пример того, как история может быть восстановлена.

Сейчас в соборе каждый день идут богослужения, но вход туда свободный. Любой посетитель может зайти и полюбоваться богатым убранством храма.

Якорная площадь тоже достойна внимания. Когда-то она служила складом для якорей, их и сейчас можно увидеть тут у подножия памятника адмиралу Макарову. Также огромный якорь выложен белыми камнями по брусчатке.

Здесь же на площади можно пройтись по единственной в России чугунной мостовой, которую в XIX веке пытались перенять у американцев. Сейчас на площади в Кронштадте уложены современные чугунные «шашки», а исторические стали музейными экспонатами.

Музей истории Кронштадта

Музей истории Кронштадта. В корпусе на Якорной площади расположена экспозиция «Три века кронштадтской истории». Она рассказывает о создании города, его зданиях, людях и главных событиях.

Вторая экспозиция, посвященная подводной археологии, находится в здании на Ленинградской улице, 2. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты, с затонувших кораблей, поднятые со дна специалистами Центра подводных исследований Русского географического общества. Это и обмундирование, и чудом уцелевшая посуда, и боеприпасы, и даже части кораблей.

Парки Кронштадта: оазисы зелени и морского простора

Исторические парки Кронштадта летом прекрасны. Особое очарование им придает близость моря: так, из Петровского парка можно выйти прямо на знаменитую Петровскую пристань, откуда открывается вид на строгие мачты настоящих военных кораблей Балтийского флота.

Особенно оживлённо здесь в День Балтийского флота (18 мая) и День ВМФ, когда проходит парад и иногда разрешают подняться на борт.

От памятного знака на пристани рукой подать до Летнего сада, основанного самим Петром I. Здесь установлен монумент мичману А. А. Домашенко, геройски погибшему, пытаясь спасти матроса во время шторма.

Рядом — памятник экипажу клипера «Опричник». Особое место в парке занимает вековой дуб, предположительно посаженный адмиралом Макаровым в 1902 году.

Рядом с Петровским парком находится дом, в котором жил знаменитый герой-подводник Александр Маринеско. На неприметном с виду трёхэтажном здании установлена мемориальная табличка.

Форты: морские стражи Кронштадта

Легендарные форты лучше всего осматривать с борта экскурсионного теплохода. Благо, они регулярно швартуются у пристани рядом с Летним парком и у «Острова фортов».

Туристов подвозят к фортам «Император Александр Первый» (известен также как «Чумной»), «Милютин», «Павел Первый», «Кроншлот» (старейший из фортов) и «Петр Первый». По форту «Константин» даже можно прогуляться.

«Остров фортов»: современный военно-морской парк

Это самый большой в России музейно-исторический парк, посвященный военно-морскому флоту. Сюда приезжают целыми семьями, обязательно с детьми. Для них тут создано бесчисленное количество развлечений, начиная от огромной игровой площадки до аниматоров. Это – развлечение для всей семьи.

Ближе познакомиться с историей ВМФ России можно на Аллее героев российского флота. Ее объекты рассказывают о трех веках достижений российских мореходов, от Петра I до наших современников.

Для тихого отдыха установлены удобные скамейки под тенистыми деревьями. Есть панорамные качели с впечатляющим видом на залив. Перекусить можно на фудкорте с разнообразным меню — от бургеров и шавермы до глазированных пончиков.

Подводная лодка К-3: легенда морской славы

Одна из новых легенд Кронштадта, ради которой приезжают петербуржцы и гости города, — первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол». Корабль, побывавший на Северном полюсе, ждала утилизация, но вместо этого ему повезло стать главным экспонатом Музея военно-морской славы.

Субмарину, длина которой превышает 100 метров, везли в Кронштадт по частям. Потом ее собрали заново, отреставрировали и сейчас в ней проходят экскурсии. Правда, чтобы поймать билеты в продаже, надо постараться.

Стоимость билетов:

Объект Описание Исторические факты и особенности Современное состояние и функции Билеты и посещение Морской собор Главный военно-морской храм Кронштадта, высота до основания главного купола — 52 м, ориентир для судоходства на Финском заливе. Построен в неовизантийском стиле по проекту В.А. Косякова (1903–1913 гг.). Освящен в 1913 г. в присутствии императорской семьи. В советское время разграблен, переоборудован в кинотеатр и клуб, пострадал в годы ВОВ. В 2000-х началась реставрация. Купол имеет 32 окна — по числу румбов морского компаса. Сейчас действует как храм с ежедневными богослужениями. Вход свободный. Сохранился след от неразорвавшейся бомбы 1943 года. Морская символика в отделке. Вход свободный. Якорная площадь Историческое пространство у Морского собора, ранее склад якорей и цепей списанных кораблей. На площади — памятник адмиралу Макарову, огромный якорь из белых камней, чугунная мостовая XIX века. Территория отделена каменной стеной (Стена Славы) в 1861 г. Площадь переименовывалась (пл. Жертв Революции, пл. Революции), но горожане сохраняли название Якорная. Здесь хоронили погибших революционеров. Современная площадь с музейными экспонатами чугунной мостовой, памятниками, местом для прогулок и культурных мероприятий. Бесплатно, открыто для посещения. Музей истории Кронштадта Расположен в двух зданиях: на Якорной площади — экспозиция «Три века кронштадтской истории», на Ленинградской улице, 2 — подводная археология. В экспозициях — история города, здания, люди, события, а также уникальные находки с затонувших кораблей: обмундирование, посуда, боеприпасы. Музей открыт для посетителей, экспозиции разделены по тематике, доступны экскурсии. Билет для иностранцев — 900 руб., для граждан ЕАЭС — 300 руб., пенсионеров — 150 руб., единый билет — 450 руб., семейный — 900 руб. Петровский парк и набережная Исторический парк у Петровской пристани с видом на военные корабли Балтийского флота. Здесь памятники героям флота и вековой дуб адмирала Макарова. Парк основан Петром I, памятники посвящены мичману Домашенко, экипажу клипера «Опричник». Рядом мемориальная табличка на доме героя-подводника Маринеско. Место для прогулок, отдыха и памятных мероприятий, особенно оживлено в праздники ВМФ. Бесплатно, открыто для посещения. Форты Кронштадта Крепостные сооружения на островах вокруг Котлина: «Император Александр I», «Милютин», «Павел I», «Кроншлот», «Петр I», «Константин». Форт «Константин» открыт для прогулок. Экскурсии на теплоходах от пристани у Летнего парка и «Острова фортов». Экскурсии для туристов, длительность около 45 минут, регулярные рейсы. Билеты: взрослые от 1200 руб., дети от 900 руб., льготные от 1100 руб. Музей военно-морской славы и подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» Первая советская атомная подлодка, длиной более 100 м, собрана и отреставрирована в Кронштадте. Подлодка участвовала в экспедициях на Северный полюс. Экспонат музея, экскурсии внутри. Очень популярный объект, билеты раскупаются заранее. Вход: взрослые — 1500 руб., льготные — 750 руб., дети до 7 лет, ветераны и инвалиды — бесплатно. Основная экспозиция музея 24 зала на двух этажах, посвящённых истории ВМФ России от Древней Руси до современности. Первый этаж — история флота до середины XX века, второй — период с середины XX до начала XXI века. Экспозиция открыта для посетителей, включает множество тематических залов. Полный билет — 400 руб., льготный — 200 руб.

Цены актуальны на момент публикации.

В заключение, Кронштадт — это место, которое стоит посетить, чтобы узнать больше о морской истории России и насладиться красотой Финского залива.