От Дворцовой до Марса: какие перспективы открывает колонизация Красной планеты для петербуржцев

Кто чаще мечтает о полете на Марс и почему?

Сервис по поиску работы провел опрос, чтобы выяснить, сколько россиян мечтают о колонизации Марса. Результаты оказались интересными, особенно для жителей Санкт-Петербурга.

Мечтатели о Красной планете

Как передает 47news, в опросе приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет из 369 населенных пунктов, включая город на Неве. Мечтают посетить Марс 26% петербуржцев. В 2021 году таковых было больше — 29%.

В целом по России 27% участников опроса хотели бы полететь на Красную планету. Но большинство — 73% — не вдохновились этой идеей. Интересно, что в 2018 году 34% россиян выразили желание отправиться в космическое путешествие. Это демонстрирует некоторое снижение интереса к теме.

Гендерные различия

Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин: 34% против 21% соответственно. Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет. Это показывает, что мужчины чаще мечтают о космических путешествиях.

Рейтинг городов

Больше всего желающих посетить Марс — в Уфе, где 38% респондентов загорелись этой идеей. В Екатеринбурге таких граждан 37%, в Ростове-на-Дону — 33%, в Челябинске и Нижнем Новгороде — по 32%. Меньше всего хотели бы оказаться на Красной планете жители Воронежа — там желающих отправиться в космос лишь 20%, в Казани — 23%, а в Красноярске — 25%.

Перспективы для петербуржцев

Для петербуржцев, которые являются представителями разных профессий, полет на Марс может открыть новые перспективы. Например, в области инженерных технологий, медицины, биологии, строительства и многих других сферах. Участие в космических проектах может стать стимулом для развития науки и техники.

В заключение, опрос показывает, что интерес к колонизации Марса в России остается высоким, хотя и наблюдается небольшое снижение по сравнению с предыдущими годами. Петербуржцы, как и жители других городов, проявляют интерес к космосу, что свидетельствует о стремлении к исследованию новых горизонтов.