Вот что вы делаете не так: почему клубника портится всего за сутки

Клубника — одна из самых вкусных и любимых ягод, но, к сожалению, очень капризная и быстро портится.
Многие сталкивались с тем, что свежая клубника буквально за сутки покрывается плесенью или становится мягкой и невкусной. Но есть простые и проверенные способы, которые помогают сохранить ягоды
Но почему же она так быстро портится?
Дело в том, что клубника — настоящая женщина: она очень любит уважение и тепло, а плесень — ее злейший враг. Если оставить ягоды в жаре или во влажной среде, они быстро решат позвать на вечеринку с плесенью.
Поэтому, если вы хотите сохранить ягоду свежей, то необходимо контролировать температуру и влажность.
Как правильно мыть клубнику, чтобы не превращать ее в «губку»
Многие думают: «Промыл — и порядок!» Но нет, просто окунуть ягоды в воду — это как пригласить плесень на ужин. Вот что надо делать:
Замочите клубник в растворе уксуса с водой в соотношении один к трем. Также можно использовать и лимонный сок. Это как сделать для ягод мини-спа — такой своеобразный пилинг.
Затем нужно хорошо промыть клубнику под холодной водой, чтобы не осталось ни капли уксуса, иначе клубника будет пахнуть как салат.
И самое важное — высушите ягоды! Если оставить их мокрыми, плесень появится быстрее, чем вы успеете их съесть.
Очень удобно сушить ягоду в салатной центрифуге, но если ее нет, то не беда — просто аккуратно промокните клубнику бумажным полотенцем. Главное — не тереть, а то ягоды обидятся и превратятся в кашу.
Как хранить клубнику
Забудьте про пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Клубника не любит парилки. Лучше воспользуйтесь контейнерами с дырочками или деревянными коробочками — пусть ягоды дышат.
Разложите клубнику в один слой, чтобы ягоды не давили друг на друга, и отправляйте в холодильник, в овощное отделение с температурой около 0–2 °C. Ни в коем случае не ставьте е в дверце холодильника — перепады температуры ей навредят, сообщает сайт Гастромомъ.
Если заметили хоть одну подпорченную ягоду — быстрее ешьте ее! Одна такая клубничка — как плохой сосед, который портит весь подъезд.
Заморозка — клубничный «банк времени»
Если хотите сохранить ягоды, заморозьте их:
- Хорошо высушите ягоды
- Разложите на доске в один слой и отправьте в морозилку.
- После заморозки сложите ягоды в пакет или контейнер и храните до года.