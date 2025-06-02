Вот что вы делаете не так: почему клубника портится всего за сутки

Клубника — это как мимолетное видение, которое очень сладкое, но быстро пропадает. Однако есть советы, которые помогут сохранить ее свежесть.

Клубника — одна из самых вкусных и любимых ягод, но, к сожалению, очень капризная и быстро портится.

Многие сталкивались с тем, что свежая клубника буквально за сутки покрывается плесенью или становится мягкой и невкусной. Но есть простые и проверенные способы, которые помогают сохранить ягоды

Но почему же она так быстро портится?

Дело в том, что клубника — настоящая женщина: она очень любит уважение и тепло, а плесень — ее злейший враг. Если оставить ягоды в жаре или во влажной среде, они быстро решат позвать на вечеринку с плесенью.

Поэтому, если вы хотите сохранить ягоду свежей, то необходимо контролировать температуру и влажность.

Как правильно мыть клубнику, чтобы не превращать ее в «губку»

Многие думают: «Промыл — и порядок!» Но нет, просто окунуть ягоды в воду — это как пригласить плесень на ужин. Вот что надо делать:

Замочите клубник в растворе уксуса с водой в соотношении один к трем. Также можно использовать и лимонный сок. Это как сделать для ягод мини-спа — такой своеобразный пилинг.

Затем нужно хорошо промыть клубнику под холодной водой, чтобы не осталось ни капли уксуса, иначе клубника будет пахнуть как салат.

И самое важное — высушите ягоды! Если оставить их мокрыми, плесень появится быстрее, чем вы успеете их съесть.

Очень удобно сушить ягоду в салатной центрифуге, но если ее нет, то не беда — просто аккуратно промокните клубнику бумажным полотенцем. Главное — не тереть, а то ягоды обидятся и превратятся в кашу.

Как хранить клубнику

Забудьте про пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Клубника не любит парилки. Лучше воспользуйтесь контейнерами с дырочками или деревянными коробочками — пусть ягоды дышат.

Разложите клубнику в один слой, чтобы ягоды не давили друг на друга, и отправляйте в холодильник, в овощное отделение с температурой около 0–2 °C. Ни в коем случае не ставьте е в дверце холодильника — перепады температуры ей навредят, сообщает сайт Гастромомъ.

Если заметили хоть одну подпорченную ягоду — быстрее ешьте ее! Одна такая клубничка — как плохой сосед, который портит весь подъезд.

Заморозка — клубничный «банк времени»

Если хотите сохранить ягоды, заморозьте их: