Без ножа и грязи: проверенный способ чистки рыбы

Многие уже слышали, что рыбу можно легко почистить при помощи кипятка, но как это сделать правильно?

Чистка рыбы — дело не из приятных, особенно когда приходится возиться с мелкой чешуей, которая разлетается по кухне и прилипает ко всему подряд.

Но есть несколько простых и проверенных способов, которые помогают быстро и без лишних хлопот подготовить рыбу к приготовлению, даже без ножа и специальных чистящих средств.

Почему чистка рыбы — такая головная боль?

Многие сталкивались с тем, что при чистке рыбы чешуя летит во всех стороны, прилипает к рукам, доске и даже к стенам. Особенно сложно с рыбой, у которой мелкая и плотная чешуя, а если чистить долго, кухня превращается в настоящее поле боя.

Самый простой и эффективный способ

Этот метод известен многим, но не все делают так просто и правильно. Суть в том, что горячая вода размягчает связь между чешуей и кожей, и чешуя легко отходит от рыбы при легком движении рукой или ложкой, пишет автор, который пробовал лайфхак.

Как это сделать:

Возьмите свежую рыбу, положите в миску и хорошо ее промойте, удалите плавники и внутренности. Налейте в миску или тазик кипяток. Быстро обдайте рыбу с одной стороны кипятком — достаточно 10–20 секунд, не дольше, чтобы мясо не начало вариться. Чешуя становится беловатой и легко снимается ручками, ложкой или мягкой щеткой.

Можно снимать чешую прямо руками и тут же мыть рыбу водой, так чешуя не разлетится по всей кухне, все останется на дне миски.

Альтернативные варианты чистки без ножа

Если кипяток по каким-то причинам не подходит, есть и другие варианты:

Чистка ложки: обычной столовой ложкой соскребайте чешую от хвоста к голове. Лучше делать это в раковине или в тазике с водой, чтобы чешуя не летела. Этот способ хорош для рыбы с крупной чешуей.

Способ Примечание Чистка в пакете Положите рыбу в полиэтиленовый пакет и очистите ее там ложкой или руками. Чешуя остается в пакете и не разлетится по кухне. Но будьте осторожны, рыба может быть скользкой. Использование терки Для рыбы с мелкой чешуей подойдет терка с выпуклыми четкими краями. Проводите терку от хвоста к голове, чешуя остается на терке, потом ее легко смыть

Однако ошпаривание рыбы кипятком — самый простой и быстрый способ ее. Есть важный момент. Если вы собираетесь готовить карпаччо из рыбы, то такой способ чистки может не подойти, так как от кипятка рыба немного приварится.