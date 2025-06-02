«Фрейлинская дача» и «будка» поэтессы: где жили знаменитости, спасаясь от петербургской суеты

Благодаря Петру I появился не только Санкт-Петербург — именно с его эпохи началась и дачная история на берегах Финского залива. Загородную жизнь петербургская богема традиционно организовывала в двух основных направлениях.

На левый берег залива, в сторону Петергофа и Царского Села, отправлялись высокопоставленные чиновники, банкиры и аристократы.

А люди попроще выбирали правое побережье — в сторону Финляндии, где сегодня расположены дачные поселки Комарово и Репино. О жизни на берегу Финского залива, самых примечательных дачах и их судьбах рассказал местный гид Павел Бабинцев на портале Клуба путешествий Михаила Кожухова.

Петербург и дачная мода XIX века: спасение от смрада и жары

Традиция уезжать из города с наступлением жаркого сезона сложилась в Петербурге еще до революции. В XIX веке город стоял в смраде, особенно невыносимом летом.

Развитие дачного движения связано с бурным ростом населения и строительством доходных домов — рабочие толпами стекались в столицу, ютясь в тесных квартирах и бараках. Эпицентр миграции — Сенная площадь с ее обжорным рядом и биржей труда — гудел от разнорабочих. Петербуржцам становилось невыносимо находиться в городе, и они перебирались поближе к заливу.

Финляндия — почти заграница и земля свободы

Граница с Финляндией проходила по Белоострову — на уровне современного Сестрорецка. Хотя Финляндия была частью Российской империи, она обладала собственной конституцией, валютой и полицией.

Здесь не было крепостного права, царил дух свободы и западного либерализма. Именно поэтому сюда потянулись художники, поэты, творческие и свободные люди, а позже — народовольцы и революционеры.

Цены в Финляндии были в два-три раза ниже, чем в Петербурге, что делало загородную жизнь доступной для тех, у кого не было больших средств.

Петербуржцы могли снять большой дом с полным пансионом за меньшие деньги, чем стоило содержание квартиры в городе. Это направление освоили после строительства железной дороги, а Сестрорецк начал развиваться чуть позже.

Курорт Сестрорецк и первые дачи

Инженер и тайный советник Петр Авенариус построил в Сестрорецке огромный курорт, получивший высшую награду на выставке в Баден-Бадене.

Поезда встречали оркестром, а финны быстро поняли, что на отдыхающих можно хорошо заработать. Петербуржцы пересаживались в повозки и отправлялись на пляж — купались прямо с повозок в мелководье Финского залива, где можно было раздеться, не привлекая внимания.

Однако купание и загар на берегу считались дурным тоном — побережье предназначалось для прогулок и пикников.

Архитектура дач: модерн и узнаваемый стиль

Побережье постепенно застраивалось дачами, построенными в стиле модерн — эпохи рубежа XIX–XX веков. Дачи были типичными, строились по каталогам, без известных архитекторов, но узнаваемыми благодаря характерным элементам: башенкам с видом на залив, застеклённым витражами верандами, разделению на летнюю и зимнюю части для экономии отопления.

Дача Репина и литературные пенаты

Самая известная дача — дача Ильи Репина в Репино (бывшее Куоккала). Сюда перебрался Корней Чуковский, который основал журнал «Чукоккала» — название образовано от его фамилии и финского имени поселка.

Чуковский жил здесь десять лет, продолжая традицию литературных салонов, начатую Репиным. В дачном кругу были Городецкий, Короленко, Горький, Маяковский и другие.

Литературная дача Анненкова

Недалеко от Репина жил художник Анненков, а раньше здесь жил его отец — народоволец, у которого гостил Ленин. К Анненкову приезжал Есенин, а также другие известные писатели и поэты. Известна история с молодой горничной, покорившей Есенина, но уехавшей вслед за ним — дачная жизнь была полна таких курьезов.

Архитектор Барановский и «арфа» Комарово

Гавриил Барановский построил в Комарово дачу, прозванную «арфой» — деревянный дом с лопастями, которые звучали на разные ноты под порывами ветра. После революции Барановский остался в Финляндии, а дача была разрушена во время войны. Сейчас на ее месте школа балета Бориса Эйфмана, а дачу планируют восстановить по чертежам.

Вилла Рено: от роскоши к парку

В 1917 году бельгиец Анатолий Рено приобрел участок в Келломяки, построил виллу с большим садом и прудами. После революции вилла стала пансионатом, а затем перешла военному ведомству. Исторические постройки утрачены, сохранилась часть парка с дикой природой и редкими розами. Сейчас здесь экологическая зона.

Дача Вырубовой — «фрейлинская дача»

Анна Вырубова, близкая подруга императрицы, спаслась от революции, бежав через Финский залив в собственный дом. Дача пережила войну, но пришла в упадок в советские годы. В 2000-х ее восстановили и открыли ресторан «Наша дача» с современной стеклянной террасой.

Дача Юхневича — центр культурной жизни

Александр Юхневич, театральный деятель, приглашал на дачу артистов, в том числе Шаляпина и Кшесинскую. В советское время здесь был детский сад, потом заброшенность. Сейчас дом восстановлен и выставлен на продажу — одна из красивейших построек Комарово.

Дача Ахматовой — «будка» поэтессы

Анна Ахматова жила сначала в доме писателей, затем получила собственную дачу, которую называла «будкой». Дом простой, но памятный. Сейчас в нем живет глава Союза писателей Петербурга Валерий Попов, который иногда приглашает гостей в дом, хранящий память о великой поэтессе.

Дачная история Финского залива — это не только архитектура и отдых, но и культурное наследие, связанное с именами великих художников, писателей и музыкантов.

Эти места были и остаются своеобразными «пенатами» — уголками вдохновения и уединения, где рождались идеи и творились шедевры. Сегодня многие дачи сохраняются, реставрируются и продолжают жить, напоминая о богатой истории и духе времени.