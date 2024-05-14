В Роскачестве заявили о вреде кукурузных палочек: в зоне риска не только здоровье, но и фигура

Кукурузные палочки — одна из самых распространенных закусок, любимая как взрослыми, так и детьми. Они недорогие, аппетитные и прекрасно скрашивают досуг. Но увлекаться ими точно не стоит.

Даже лакомство, не содержащее в составе искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса, способных вызвать аллергию, может быть опасно для здоровья. Например, если палочки были приготовлены с солью, то людям с болезнями сердечно-сосудистой системы лучше от них отказаться. При непереносимости глютена важно, чтобы в них не было ни грамма пшеничной муки, при сахарном диабете — ни грамма сахара, а дети и вовсе могут запросто подавиться закуской.

Еще одна проблема заключается в том, что угощение может навредить фигуре, напомнила эндокринолог Елена Сюракшина.

«В среднем в 100 г кукурузных палочек содержится от 400 до 420 калорий в зависимости от вкусовых добавок и производителя. Нужно также понимать, что эти калории — "пустые", то есть полезных для организма веществ здесь будет минимум», — процитировало эксперта Роскачество.

Источник фото: Legion-Media