В России обсуждают цифровую революцию – официальные документы через мессенджер
Опубликовано: 22 января 2026 03:54
 Проверено редакцией
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online

В Министерстве труда рассматривают внесение изменений, которые позволят применять мессенджер Max для обмена электронными кадровыми документами между сотрудниками и компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Разработка законопроекта уже ведётся.

Если поправки будут приняты, национальный мессенджер станет дополнительным вариантом связи между представителями компаний и их работниками. Его можно будет использовать для оформления запросов на справки, согласования графика отпусков или отправки заявлений на отпуск. На это обратили внимание в ведомстве.

В министерстве уточнили, что изменения не затронут действующие способы официального общения между сотрудниками и работодателями, определённые трудовым законодательством. Сейчас обмен электронными кадровыми документами обычно строится через внутренние системы компаний или платформу «Работа в России», а также с использованием портала Госуслуг. Эти каналы сохранятся и после возможных нововведений.

Юлия Аликова
Город
