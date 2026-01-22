В России обсуждают цифровую революцию – официальные документы через мессенджер

В Министерстве труда рассматривают внесение изменений, которые позволят применять мессенджер Max для обмена электронными кадровыми документами между сотрудниками и компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Разработка законопроекта уже ведётся.

Если поправки будут приняты, национальный мессенджер станет дополнительным вариантом связи между представителями компаний и их работниками. Его можно будет использовать для оформления запросов на справки, согласования графика отпусков или отправки заявлений на отпуск. На это обратили внимание в ведомстве.

В министерстве уточнили, что изменения не затронут действующие способы официального общения между сотрудниками и работодателями, определённые трудовым законодательством. Сейчас обмен электронными кадровыми документами обычно строится через внутренние системы компаний или платформу «Работа в России», а также с использованием портала Госуслуг. Эти каналы сохранятся и после возможных нововведений.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».