В Санкт-Петербурге опять глушат связь?

На 21 января 2026 года в открытых источниках нет официальной информации о глушении связи в Санкт-Петербурге. В январе 2026 года в СМИ не фиксировались масштабные сбои мобильной связи в городе, сопоставимые с инцидентами прошлых лет.

Ранее перебои с мобильной связью в Санкт-Петербурге иногда связывали с мерами безопасности, например, в периоды угрозы атак БПЛА, проведения крупных мероприятий (таких как Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ) или в праздничные дни. В таких случаях власти иногда предупреждали о возможном временном ухудшении качества связи.

Где появляется информация о сбоях в работе связи и интернета?

На проблемы со связью жители чаще всего жалуются на сервисе Downdetector, сайте «Сбой.рф», в официальных пабликах Комитета по информатизации и связи Петербурга, на горячих линиях колл- центров операторов и в Роспотребнадзор.

Что делать, если связь пропала?

1. Проверьте Downdetector или «Сбой.рф» — возможно, проблема массовая.

2. Переключитесь на Wi Fi (в городе работают тысячи бесплатных точек доступа).

3. Используйте сервисы из «белого списка» Минцифры — они обычно доступны даже при сбоях.

4. Если неполадки длительные — подайте жалобу в Роспотребнадзор или оператору.

