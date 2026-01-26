Городовой / Город / В сердце Петербурга роют подземный лабиринт: что скрывается под будущей «Заставской»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Возвращаем неудачные покупки по-новому: какие неожиданные перемены ждут покупателей с февраля Город
Что почитали россияне в 2025-м: неожиданный фаворит книжных полок — современные авторы Город
Столик в плацкарте — это личное оскорбление, если ты не наверху: как правильно лезть на вторую полку Полезное
Хитрый план Екатерины II: как Чистополь стал центром торговли, а теперь его обходят стороной по всем трассам Общество
Григорий Лепс вновь холостяк: Аврора Киба объявила о разрыве Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В сердце Петербурга роют подземный лабиринт: что скрывается под будущей «Заставской»

Опубликовано: 26 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
В сердце Петербурга роют подземный лабиринт: что скрывается под будущей «Заставской»
В сердце Петербурга роют подземный лабиринт: что скрывается под будущей «Заставской»
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге стартовало строительство горного комплекса шахты под номером 848 на улице Ташкентская, расположенной неподалёку от Московского проспекта.

Через эту шахту будут вести прокладку станционного комплекса «Заставская», который станет частью продления Красносельско-Калининской линии между станциями «Путиловская» и «Каретная».

Основные работы на объекте уже находятся в активной стадии, сообщает телеграм-канал «Подземник».

На сегодняшний день завершён монтаж всех несущих опор и установлены горизонтальные балки перекрытий.

Для временного хранения грунта подвешены четыре специальных бункера. Один из этапов включает наладку подъёмной машины, а в самом стволе произведена армировка.

Ранее стало известно, что в период с 26 по 28 января проезд в метро города для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью