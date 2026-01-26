В сердце Петербурга роют подземный лабиринт: что скрывается под будущей «Заставской»

В Санкт-Петербурге стартовало строительство горного комплекса шахты под номером 848 на улице Ташкентская, расположенной неподалёку от Московского проспекта.
Через эту шахту будут вести прокладку станционного комплекса «Заставская», который станет частью продления Красносельско-Калининской линии между станциями «Путиловская» и «Каретная».
Основные работы на объекте уже находятся в активной стадии, сообщает телеграм-канал «Подземник».
На сегодняшний день завершён монтаж всех несущих опор и установлены горизонтальные балки перекрытий.
Для временного хранения грунта подвешены четыре специальных бункера. Один из этапов включает наладку подъёмной машины, а в самом стволе произведена армировка.
Ранее стало известно, что в период с 26 по 28 января проезд в метро города для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным.
