Столик в плацкарте — это личное оскорбление, если ты не наверху: как правильно лезть на вторую полку

Проблема доступа к верхней полке в плацкартном вагоне — вечная дилемма российских железных дорог.

Вопрос о том, приемлемо ли использовать столик в качестве стартовой площадки для восхождения, вызывает ожесточенные споры среди пассажиров, обнажая пропасть между гендерными ожиданиями и реалиями путешествия.

Эхо советского спорта и проблема дефицита

Воспоминания о советском прошлом привносят в эту дискуссию ностальгический оттенок. Дефицит билетов был настолько велик, что детей иногда приходилось перевозить на третьих багажных полках — “по финансовой договорённости с проводником”.

Возникает резонный вопрос о том, куда смотрел начальник поезда и где “была та самая пресловутая техника безопасности и забота о детях в СССР?”. Факт остается фактом — так ездили.

Однако современные реалии РЖД предлагают хотя бы вторые полки, а не третьи. Главный вопрос: как на них забраться?

Женский взгляд: стол как необходимость

Многие пассажирки склоняются к тому, что подножки и раздвижные лесенки, крепящиеся с торца, удобны только для очень ловких и молодых людей. Женское мнение часто склоняется к необходимости использования стола.

Комментарий №1 прямо заявляет:

“Пассажирам с верхних полок всегда советую со стола залезать, не смущает”.

Другие делают акцент на удобстве и скорости:

“Если вижу, что ну просто нет у человека сноровки ( дело не в весе), ну что делать тогда… Полотенце на стол, под ножку, — и все быстро на своих местах”.

Стол как обеденная зона: зона конфликта

Использование стола в качестве опоры создает прямые конфликты с теми, кто занимает нижние полки, особенно во время приема пищи.

Комментарий №3 описывает классическую плацкартную драму: пассажиры нижних полок завтракают, “а тут на стол приземляется нога в не самых свежих носках”. Автор комментария негодует:

“можно было или постелить что-то или как-то подождать, пока мы поедим. Нужно хотя бы предупредить и попросить убрать еду”.

Особую сложность представляют вагоны типа “Бухара-Хива”, где верхние полки закреплены на подвесах.

“Там вообще невозможно забраться с торца! Только через стол или подтягиваясь на руках, что даже не каждый мужчина сможет. Куда уж женщинам?..”.

Мужское мнение: тест на физическую готовность

В противовес “столовой” стратегии, существует и мужской подход, фокусирующийся на физической подготовке. Один из комментаторов предлагает своего рода “тест на готовность” к поездке:

“Есть чудесный тест, готовы ли вы к верхней полке. Почти в любом дворе можно найти брусья… Так вот, если вы можете оторвав ноги от земли подтянуть себя и закинуть ноги на брус - вы готовы к верхней полке. Нет - берите лучше нижнюю. Ну или тренируйтесь”.

Это мнение, пусть и шутливое, отражает идею о том, что выбор верхней полки должен быть осознанным решением, подкрепленным физическими возможностями.

Идеальная “Антиутопия” обмена полками

Существует и альтернативное видение идеального вагона, которое выглядит как утопия, основанная на справедливости.

“В вагоне не должно быть мужчин, лежащих на нижних полках, все они обязаны обменяться местами с женщинами, больными и стариками, которым по какой-то несправедливости достались верхние полки”.

Этот взгляд подчеркивает, что проблема не только в конструкции вагона, но и в негласных нормах поведения и взаимовыручки между попутчиками. Хотя многие с таким бы не согласились.

