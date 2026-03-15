Городовой / Полезное / Зацвела черемуха — сажаем картошку: эти и другие приметы для дачников — природа не обманет
Зацвела черемуха — сажаем картошку: эти и другие приметы для дачников — природа не обманет

Опубликовано: 15 марта 2026 11:04
 Проверено редакцией
Зацвела черемуха — сажаем картошку: эти и другие приметы для дачников — природа не обманет
Зацвела черемуха — сажаем картошку: эти и другие приметы для дачников — природа не обманет
Природа подскажет, когда что сажать: дачные приметы на весну

Современные дачники тщательно вычисляют наиболее подходящие дни для посадки садово-огородных культур, сверяются по прошлогодним календарям, изучают прогнозы метеорологов на год вперед. Наши предки так сильно не заморачивались, но урожай у них был еще покруче современного. А все потому, что подходящий день для посадки им подсказывала сама природа. Основные огородные приметы на весну перечислил автор дзен-канала "Дача - это маленькая жизнь".

Вот какие явления в природе подскажут, когда и что сажать на участке:

  • если зацвела мать-и-мачеха, а у осины появились сережки, то можно сеять редис, морковь, петрушку, укроп, пастернак, шпинат и щавель;
  • проклюнулись первые подснежники - время посева ранней капусты и салата на рассаду;
  • зацвел орешник - пора сажать лук-чернушку и яровой чеснок;
  • показались первые цветы волчьего лыка - пришло время сеять семена томатов и перцев;
  • зацвела ива - смело приступайте к посадке ранней и цветной капусты;
  • стартовало цветение медуницы - рассаду огурцов и баклажанов можно пересаживать в теплицу;
  • зацвела черемуха, а на березе показались сережки - пора приступать к посадке картофеля и лука-севка, а также к высадке поздней капусты;
  • зацвела рябина - пора высаживать в теплицу томаты, баклажаны, перцы и огурцы;
  • распустились одуванчик и гусиный лук - сеем горох и бобы;
  • отцвела сирень и цветет калина - высаживаем огурцы, кабачки и тыкву;
  • появились первые цветы ландыша, калужницы болотной, дикой фиалки - можно сажать поздний картофель и семена фасоли и кукурузы.

Если ориентироваться на подсказки самой природы, то время для посадки будет выбрано идеально. Вовремя высаженные культуры хорошо адаптируются к новым условиям и дают отменный урожай.

Анна Леонова
