Что почитали россияне в 2025-м: неожиданный фаворит книжных полок — современные авторы
Что почитали россияне в 2025-м: неожиданный фаворит книжных полок — современные авторы

Опубликовано: 27 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В уходящем 2025 году спрос на произведения современных писателей оставался особенно высоким у российских читателей.

Наибольшее количество экземпляров было реализовано у мистического романа японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», который нашёл 820 тысяч покупателей только за прошедший год, сообщает «Деловой Петербург».

Продажи книг известных романистов, включая Анну Джейн, также оставались стабильными, а её произведения неоднократно входили в число наиболее востребованных.

Среди произведений Анны Джейн своё место в списке популярных заняли такие книги, как «Разреши любить», «Твоё сердце будет разбито», «Восхитительная ведьма», «Запрети любить», «Влюблённая ведьма», «#ЛюбовьНенависть» и «Поклонник».

Кинематограф существенно повлиял на интерес к литературе: свежие экранизации историй о Дракуле и Франкенштейне вновь привлекли внимание к соответствующим книгам. Благодаря этому отечественный книжный рынок испытал заметное оживление в отдельных жанрах.

Русская классика не теряет позиций: на протяжении нескольких лет одним из наиболее читаемых авторов остаётся Фёдор Достоевский, чьи произведения «Преступление и наказание», «Идиот», «Белые ночи» и «Братья Карамазовы» входят в число предпочтений у публики.

Также популярными остаются Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Александр Грибоедов, Антон Чехов и Иван Гончаров. Читатели продолжают обращаться к этим авторам, несмотря на активное продвижение современной литературы.

Специалисты отмечают, что объём физических продаж книг постепенно снижается из-за роста числа онлайновых платформ, позволяющих приобретать электронные и аудиоверсии.

Между ноябрём 2024 года и ноябрём 2025 года в стране было закрыто 338 книжных магазинов, тогда как новых открылось только 135 — втрое меньше. Таким образом, изменение инфраструктуры сопровождалось изменением предпочтений при покупке литературы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
