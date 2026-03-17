Кот перестал мурчать: Что случилось с питомцем и как ему помочь

Кошки - одни из популярных питомцев, по статистике их держат в каждой второй семье в России. Но вот привычки и повадки этих животных знают далеко не все хозяева.

Иногда поведение питомца может не только удивить, но и шокировать человека. Мало кто знает, что нужно делать, если пушистый любимец вдруг резко перестал мурчать.

Причины, по которым кот может перестать мурчать

Речь идёт не о том случае, когда кот не мурлыкает вовсе, не всем породам присуще "выписывать трели". Например, кошки, у которых в роду есть "дикари", редко имеют привычку мурлыкать. Это, например, бенгалы, абиссинцы, саванна, чаузи.

Но вот если раньше питомец славился громким мурчанием, а потом вдруг замолчал, то стоит обеспокоиться.

1 причина, по которой кот может перестать мурчать - преклонный возраст. Дело в том, что на издавание мурлыкающего звука кошки расходую много энергии, работают все системы организма - голосовые связки, диафрагма, кровеносная и сердечная. Пожилым котам уже не хочется расходовать силы на "песни", гораздо важнее становится просто отдохнуть на диване ил на руках у хозяина.

Если же ваш кот ещё достаточно молод, но при этом резко перестал мурлыкать, проследите за его поведением. Отсутствие мурлыканья может говорить о серьёзной болезни. Если кот ищет тихое уединённое место, много спит и совсем не "поёт", как раньше, то лучше показать его ветеринару. При этом при слабом недомогании кошки обычно мурлычут.

