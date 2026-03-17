Городовой / Город / Петербург простужается: 33 класса и 21 группу закрыли из-за ОРВИ, а весна готовит сюрприз
Петербург простужается: 33 класса и 21 группу закрыли из-за ОРВИ, а весна готовит сюрприз

Опубликовано: 17 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Петербург простужается: 33 класса и 21 группу закрыли из-за ОРВИ, а весна готовит сюрприз
Петербург простужается: 33 класса и 21 группу закрыли из-за ОРВИ, а весна готовит сюрприз
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru
Местных жителей призвали чаще мыть руки с мылом, проветривать комнаты и делать влажную уборку.

На 17 марта в Санкт-Петербурге приостановили занятия в 33 классах школ и 21 группе детских садов из-за роста случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в городском Комитете по образованию, подтвердив данные «КП-Петербург».​

Динамика заболеваемости

Неделю назад в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора отметили рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: в Петербурге — на 4,9%, в Ленинградской области — на 20,4%.

По коронавирусу показатели выросли на 8,1%, а в Ленобласти остались стабильными. Жителей рекомендуют чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения и проводить влажную уборку.​

Погода и риски простуды

Несколько дней в Петербурге и Ленобласти стояла солнечная и теплая погода, что побудило многих жителей снять теплые свитера и шубы в пользу легкой одежды, рискуя простудиться.

Однако весна вводит в заблуждение: по прогнозу главного синоптика Александра Колесова, ближайшие два дня будут прохладными с температурой до +7°C.

Автор:
Юлия Аликова
