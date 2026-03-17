Петербург простужается: 33 класса и 21 группу закрыли из-за ОРВИ, а весна готовит сюрприз

На 17 марта в Санкт-Петербурге приостановили занятия в 33 классах школ и 21 группе детских садов из-за роста случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в городском Комитете по образованию, подтвердив данные «КП-Петербург».
Динамика заболеваемости
Неделю назад в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора отметили рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: в Петербурге — на 4,9%, в Ленинградской области — на 20,4%.
По коронавирусу показатели выросли на 8,1%, а в Ленобласти остались стабильными. Жителей рекомендуют чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения и проводить влажную уборку.
Погода и риски простуды
Несколько дней в Петербурге и Ленобласти стояла солнечная и теплая погода, что побудило многих жителей снять теплые свитера и шубы в пользу легкой одежды, рискуя простудиться.
Однако весна вводит в заблуждение: по прогнозу главного синоптика Александра Колесова, ближайшие два дня будут прохладными с температурой до +7°C.