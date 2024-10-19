В России хотят ввести налог на бездетность: вот как в СССР он изменил ситуацию с рождаемостью

В 2024 году остро встав вопрос о введении налога на бездетность. Это связано с предложениями отдельных депутатов о необходимости стимулирования рождаемости. Идея обложить бездетных граждан налогом уже не нова — в Советском Союзе подобная мера применялась с 1941 года до начала 1990-х.

Введение налога на бездетных в СССР

Налог на бездетность в Советском Союзе официально назывался «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели в 1941 году, в первый год войны. Основная цель — стимулировать население к рождению детей и поддерживать семьи, особенно в условиях потерь на фронте. Хотя этот налог изначально был временной мерой, он просуществовал вплоть до 1992 года.

Кто платил налог?

В СССР налог на бездетность платили мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины от 20 до 45 лет, при условии, что они не имели детей. Женщины, не состоящие в браке, не облагались налогом, но для мужчин этот сбор был обязательным независимо от их семейного положения. Исключения составляли молодожены, которые в первый год после свадьбы освобождались от уплаты налога. Военнослужащие и студенты также получали скидки или освобождение.

Процент налога и условия

Размер налога на бездетность составлял до 6% от дохода граждан. Льготы предоставлялись гражданам с низким доходом — тем, кто зарабатывал меньше 91 рубля в месяц. Студенты и военнослужащие имели дополнительные скидки. Например, те, кто зарабатывал менее 70 рублей в месяц, полностью освобождались от уплаты налога.

Интересно, что налоговая нагрузка была выше для сельских жителей. В 1949 году ставка налога для сельских жителей выросла до 150 рублей в год, так как государство считало, что деревни пострадали больше от войны. Люди с одним ребенком платили налог в размере 50 рублей, а семьи с двумя детьми — 25 рублей в год.

Изменения и отмена налога

В 1980-е годы налог на бездетность претерпел небольшие изменения. Стали вводиться льготы для молодых пар — страна давала год освобождения от налога после свадьбы. Кроме того, усыновление ребенка освобождало семью от уплаты налога. Однако, если ребенок погибал, налог снова начинали начислять.

После распада Советского Союза налог на бездетность стал неактуален и был отменен в 1992 году. Эта мера не прижилась в новой экономической реальности России, где приоритеты государства сместились в сторону других социальных реформ.

Современные дискуссии о налоге на бездетность

В 2024 году снова начали обсуждать возможность введения налога на бездетных в России. Некоторые депутаты Госдумы, например, генерал Андрей Гурулев, предложили вернуть эту меру, аргументируя это необходимостью стимулирования рождаемости, пишет LIFE. В 2023 и 2024 годах такие предложения звучали не раз, но конкретных решений пока не принято.

Ранее мы писали, что петербургские ученые на пороге прорыва: лекарство от болезни Альцгеймера почти готово.