В тени медалей — их наставники: Петербург премирует учителей за победителей олимпиад

Новости по теме

1 сентября с премией: как будут мотивировать педагогов

Перейти

Учителя и ЕГЭ: пора ли педагогам сдавать экзамен вместе с учениками

Перейти

Теперь по инструкции: Минпросвещения расписало, как учителю вести себя в конфликте с учеником

Перейти

Учитель построил виллу, ученик надстроил гиганта: дом на Монетной в Петербурге, который менялся дважды — и выжил

Перейти

Мечты — с наценкой, премии — со скидкой: в Петербурге начальство запланировало скромнее, чем ждут сотрудники

Перейти