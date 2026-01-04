В тени медалей — их наставники: Петербург премирует учителей за победителей олимпиад

В Санкт-Петербурге педагоги, чьи ученики стали победителями и призёрами всероссийских и международных олимпиад в 2025 году, будут отмечены денежными премиями. Документ, подтверждающий данную меру поддержки, подписал глава города Александр Беглов. Победители определялись в рамках специального отбора.
Премии распределены следующим образом:
- Два наставника, подготовившие школьников, добившихся успеха на международных олимпиадах, получат по 200 тысяч рублей;
- 220 учителей, работавших с призёрами и победителями всероссийской олимпиады, награждаются по 150 тысяч рублей.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».