В тени медалей — их наставники: Петербург премирует учителей за победителей олимпиад
Опубликовано: 4 января 2026 17:21
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Результаты конкурсного отбора позволили определить победителей.

В Санкт-Петербурге педагоги, чьи ученики стали победителями и призёрами всероссийских и международных олимпиад в 2025 году, будут отмечены денежными премиями. Документ, подтверждающий данную меру поддержки, подписал глава города Александр Беглов. Победители определялись в рамках специального отбора.

Премии распределены следующим образом:

  • Два наставника, подготовившие школьников, добившихся успеха на международных олимпиадах, получат по 200 тысяч рублей;
  • 220 учителей, работавших с призёрами и победителями всероссийской олимпиады, награждаются по 150 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
