Городовой / Полезное / Гости не съедят весь Оливье: в «ТикТоке» так салат подают тысячи людей, а мы отстаем
Гости не съедят весь Оливье: в «ТикТоке» так салат подают тысячи людей, а мы отстаем

Опубликовано: 29 декабря 2025 13:54
оливье
Гости не съедят весь Оливье: в «ТикТоке» так салат подают тысячи людей, а мы отстаем
Фото: Городовой.ру

Так еще никто не делал, а получается еще вкуснее, чем в хрусталной пиале.

Забудьте про тазик с оливье, который на пятый день надоедает всем. В этом году главный хит «ТикТока»— оливье в вафельных стаканчиках, как мороженое! Этот фокус завирусился в рилсах, и блогеры даром не соврали: выглядит это на миллион, а стоит сущие копейки.

Вся магия — в стаканчиках, которые можно заказать на любом маркетплейсе оптом. А дальше — дело техники: утрамбовать в них привычный салат со всеми ингредиентами, сверху сделать шапочку из майонеза или сметаны и добавить финальный штрих — щедрую ложку красной икры.

Получается порционно, стильно и небанально. Каждый гость получает свой «рожок», который удобно держать в руках, а вам не приходится мыть гору посуды после ужина. Идеально для фуршета или когда хочется удивить гостей без лишних хлопот. Попробуйте — это тот случай, когда тренд действительно делает жизнь вкуснее и веселее.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
