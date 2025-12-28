Городовой / Полезное / Ваш «Еврейский» салат получается мертвым из-за главного ингредиента: врачи бьют в колокол
Ваш «Еврейский» салат получается мертвым из-за главного ингредиента: врачи бьют в колокол

Опубликовано: 28 декабря 2025 12:45
 Проверено редакцией
Еврейский салат
Фото: Городовой.ру

На самом деле в составе спрятался вредный фастфудом.

Вы кладете в «еврейский» или любой другой салат пару плавленых сырков «Дружба» или «Янтарь», чтобы добавить ему сливочного вкуса и нежности? Спешим вас огорчить — этот продукт настолько далёк от настоящего сыра, что может не просто испортить блюдо, но и навредить здоровью.

Современный плавленый сыр диетологи и нутрициологи часто называют «мёртвым» продуктом, и для этого есть серьёзные основания.

Всё дело в технологии. Настоящий, «живой» сыр готовится методом пастеризации при 83°C, что убивает вредные бактерии, но сохраняет полезные свойства молока. Большинство же плавленых сыров на прилавках проходят термический удар при температуре 140°C.

После такой обработки продукт становится стерильным в буквальном смысле — в нём уничтожается не только вредная, но и вся полезная микрофлора. Вместе с ней уходят и многие натуральные ферменты. На выходе получается не сыр, а однородная паста с длительным сроком хранения.

Ключевой компонент, делающий эту пасту единой массой, — это соли-плавители (фосфаты калия, натрия, цитраты), отмечает Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог.

Без них плавленый сыр просто не получится. Однако именно фосфаты в избытке мешают усвоению кальция в организме, хотя сам сыр и содержит этот минерал. Производители часто добавляют туда и целый арсенал улучшителей: ароматизаторы, идентичные натуральным (чтобы пахло, как «с грибами» или «с ветчиной»), крахмал для густоты и консерванты. Такой продукт становится неприемлемым для гипертоников (из-за запредельного количества соли) и категорически не подходит для детского питания.

Поэтому, прежде чем добавить плавленый сыр в салат или на бутерброд, задумайтесь: вы кладёте туда полезный молочный продукт или ароматизированную, стерилизованную массу из растительных жиров, солей и добавок. Иногда лучше заменить его на обычный творожный сыр или качественный твёрдый сыр — ваш салат от этого только выиграет и точно не будет «мёртвым».

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
