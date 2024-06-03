Важны не только рост и размер одежды: какие требования к стюардессам есть в разных странах

Не секрет, что стать бортпроводницей может далеко не любая девушка. К внешности и возрасту сотрудниц авиакомпаний предъявляют немало требований. И в разных странах они разные.

Россия

О требованиях российских перевозчиков можно судить по компании «Аэрофлот». Туда принимают девушек не старше 30 лет, ростом выше 160 сантиметров. Допустимый размер одежды — до 46-го. На лице не должно быть шрамов и пирсинга. Татуировки на видимых частях тела тоже запрещены.

Источник фото: Legion-Media

США

В американской Delta Air Lines условия еще жестче. В бортпроводницы не берут девушек старше 25 лет. Рост должен составлять не менее 165 сантиметров, а вес — не более 65 килограммов. Помимо этого, кандидатка должна иметь медицинское или связанное с ним образование и обладать навыками плавания.

ОАЭ

Необычные требования есть у авиакомпании Emirates. Претендующие на должность непременно должны знать историю страны и иметь опыт работы в сфере обслуживания или гостиничном бизнесе. Размер груди ограничен — не больше 75С.

Источник фото: Legion-Media

Германия

Одно требование немецкого перевозчика Lufthansa заинтересует неженатых мужчин. Дело в том, что все стюардессы должны быть незамужними. Помимо этого, бортпроводницы обязаны отказаться от маникюрных экспериментов. Допустимы только френч, красный лак, и бесцветный.

Китай

В китайской China Southern Airlines свой подход к подбору персонала. Пришедшие на собеседование должны иметь ровные зубы, национальную внешность и размер ноги не больше 36-го. Чем объясняется последнее требование, неясно.

Источник фото: Legion-Media

Франция

Во Франции, как ни странно, не так много условий, касающихся внешности стюардесс. Не должно быть татуировок и пирсинга, а обхват бедер может доходить до 100 сантиметров. Что необычно, так это требование об отсутствии аллергий, которое предъявляют в авиакомпании Aigle Azur.

Великобритания

Британская British Airways прописывает в требованиях к кандидатам отсутствие детей и проблем с законом. Важна и длина волос — локоны должны быть ниже плеч, пишет портал Fishki.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media