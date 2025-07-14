Глава Русской консерватории в Париже просит убежища в России: что известно о потомке знаменитого рода Шереметевых

Потомок знатного российского рода Петр Шереметев, проживающий во Франции, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь ему переехать на родину предков.

Российское посольство в Париже передало в Москву письмо графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину, в котором он заявил о намерении переселиться в Россию.

«Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на родину своих предков — в Россию», — говорится в сообщении дипмиссии.

Вклад в культуру: глава консерватории

В посольстве отметили, что 93-летний Шереметев, который на протяжении долгих лет возглавлял Парижскую русскую консерваторию имени С. Рахманинова, «внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества».

Петр Шереметев родился в 1931 году в Марокко. Он происходит из графской ветви рода Шереметевых. С 1975 года является почетным вице-президентом Франко-российского общества дружбы.

Вопрос о наследстве: Фонтанка, 34

Петербуржцы вопрошают: не попросит ли потомок вернуть ему усадьбу? Усадьба Шереметевых расположена на Фонтанке, 34.

В собственности семьи находились обширные территории, простиравшиеся до Литейного проспекта, включая флигели, в одном из которых четверть века прожила Анна Ахматова (сейчас там расположен ее музей), а также соседнее здание — ныне Театр на Литейном.

Решение графа Шереметева о возвращении в Россию вызывает интерес и вопросы о его мотивах, а также о том, какое будущее ждет его на родине предков.