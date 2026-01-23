Городовой / Город / Ветераны Великой Отечественной смогут путешествовать по Петербургу без билета
Ветераны Великой Отечественной смогут путешествовать по Петербургу без билета

Опубликовано: 23 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге на три дня с 26 по 28 января для отдельных групп населения предоставят бесплатный проезд в городском транспорте.

Эта мера связана с памятными событиями: 83 года со дня прорыва блокады и 82 года с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской осады. Такое решение принял городской комитет по транспорту.

Правом бесплатного проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро смогут воспользоваться следующие категории:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
  • люди, которые в детстве оказались в концентрационных лагерях, гетто или других местах заключения, организованных во время Второй мировой войны;
  • лица, получившие медаль «За оборону Ленинграда»;
  • граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Получить бесплатный проезд смогут не только жители города, но и гости, независимо от гражданства. Для этого потребуется предъявить соответствующее удостоверение, подтверждающее статус. Об этом сообщили представители городского транспортного ведомства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
